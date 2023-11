Cannavaro, lo storico collaboratore: "Spiace per il mancato approdo al Napoli, era l'uomo giusto"

"Sia chiaro, niente da togliere a profili come Mazzarri o Tudor, ma credo che Cannavaro sarebbe davvero stato l'uomo giusto".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista rilasciata in esclusiva alla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il preparatore dei portieri Franco Cotugno, storico collaboratore di mister Fabio Cannavaro, ha parlato del mancato approdo dell'ex difensore sulla panchina del Napoli: "Mi dispiace non si sia concretizzato l'arrivo di Fabio Cannavaro al Napoli, era nella lista dei papabili tre, e per me sarebbe stato il profilo ideale per questa stagione, per tre motivi: è napoletano, è una persona importante e di spessore e ha da sempre giocato con il 4-3-3, facendo per altro rispondere bene le proprie squadre.

Sia chiaro, niente da togliere a profili come Mazzarri o Tudor, ma credo che Cannavaro sarebbe davvero stato l'uomo giusto. Nello staff ha il fratello Paolo, che conosce il Napoli e Napoli a memoria, Ciccio Troise che in Campania è un personaggio di spicco... mi svesto dal ruolo di suo collaboratore, ma la scelta sarebbe stata giusta. Poi ovviamente ognuno è libero di vedere le situazioni dalla propria prospettiva, e auguro al Napoli di risollevarsi quanto prima, per tornare nelle zone di classifica più consone a quelli che sono i reali valori della squadra".