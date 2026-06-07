Canovi: "Scelta del Napoli incomprensibile! Voleva Italiano e poi ha preso Allegri"

vedi letture

Dario Canovi analizza il mercato estivo e boccia le scelte di Milan, Lazio e Napoli.

L'operatore di mercato Dario Canovi è intervenuto a TuttoMercatoWeb: “Parlare dei calendari a giugno è assurdo, facciamo prime le squadre e poi vedremo come sarà il campionato”.

Come sarà il mercato estivo?

“Credo che di soldi ce ne siano pochi. Dipenderà da ciò che le squadre riusciranno a vendere. Le cessioni determineranno gli acquisti. Chi venderà bene potrà acquistare bene”.

Si aspetta nomi altisonanti, alla Modric o Vardy?

“Si. Perché il calcio italiano è in crisi. Andremo a cercare vecchi campioni. D’altra parte si parla di Lewandowski e Allison”

L'Inter deve ringiovanire la rosa. Il Milan ancora è circondato da incertezza.

“L’Inter ha una società seria che sa fare bene il suo lavoro, al Milan oggi chi decide? I rossoneri rischiano di essere in ritardo. Per me è già sbagliato che non ci siano allenatore e direttore”.

E la Lazio?

“Non mi aspetto grandi cose. Credo che per la Lazio sia difficile trovare calciatori disposti a giocare in uno stato deserto e con la squadra fuori dalle coppe europee. La cosa saggia sarebbe fare una squadra con dei giovani forti”.

Il Napoli s'è affidato ad Allegri.

“È una scelte incomprensibile. Voleva Italiano e poi ha preso Allegri. Due allenatori talmente differenti che non c’entrano nulla con la progettazione. Ma anche la Lazio che passa da Sarri a Gattuso. Non discuto gli allenatori ma le idee differenti”.