Del Genio: “Basta una ricerca sul web: chi ora difende l’indifendibile metteva il Napoli 1° o 2°”

Il giornalista Paolo Del Genio ha analizzato alcune delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa alla vigilia di Juve-Napoli.

Il Napoli resta una squadra competitiva e l'obiettivo principale della stagione deve essere la qualificazione alla prossima Champions League. È il pensiero di Paolo Del Genio, che ai microfoni di Napolità ha commentato le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Napoli, soffermandosi soprattutto sulle contraddizioni di alcuni commentatori. Il giornalista ha ricordato come in passato gli azzurri fossero considerati tra i principali candidati alla vittoria dello Scudetto, mentre oggi, dopo alcune prestazioni negative, le valutazioni sulla rosa sembrano essere cambiate. Del Genio ha condiviso anche il ragionamento dell'allenatore sulla necessità di evitare giudizi affrettati: “Allegri ha detto con estrema chiarezza quello che sostengo da tempo: durante la stagione bisogna evitare di arrivare ogni volta a conclusioni definitive. Mi auguro che il Napoli possa andare avanti e compiere progressi, ma esiste il rischio di lasciarsi condizionare eccessivamente dai risultati. Si perde una partita e i difensori diventano improvvisamente scarsi; si vince quella successiva e non lo sono più. Non funziona così”.

Del Genio sul Napoli: “La rosa è competitiva, l'obiettivo è la Champions”

Il giornalista ha poi ripreso il discorso relativo alle ambizioni stagionali del Napoli, soffermandosi sulle dichiarazioni di alcuni commentatori che avrebbero cambiato valutazione sulle possibilità degli azzurri: “In passato diversi commentatori avevano indicato il Napoli come la principale antagonista dell'Inter e una delle favorite per la vittoria dello Scudetto. Oggi, invece, alcuni sostengono che la rosa non sia all'altezza, probabilmente per giustificare alcune prestazioni collettive negative della squadra. Ci sono contraddizioni evidenti: le dichiarazioni sono pubbliche, basta fare una ricerca per ritrovare chi indicava il Napoli come la grande rivale dell'Inter e oggi sostiene che, con questo organico, non avrebbe potuto competere per il titolo. Non si può cambiare idea così velocemente. La rosa è competitiva, anche se ci sono stati diversi fattori avversi che hanno condizionato il percorso della squadra”. Del Genio ha quindi ribadito che la priorità deve essere la qualificazione alla prossima Champions League, in linea con quanto dichiarato dallo stesso Allegri: “Arrivare tra le prime quattro è l'obiettivo più importante. Naturalmente sarebbe meglio andare avanti in Champions League e vincere la Coppa Italia, ma la priorità resta la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea”. Un traguardo che, se raggiunto, meriterebbe il riconoscimento del lavoro della squadra, dell'allenatore e della società. Al contrario, mancare la qualificazione avrebbe conseguenze inevitabili sul giudizio complessivo della stagione: “Una squadra che negli ultimi anni ha conquistato il primo e il secondo posto non può considerare soddisfacente un piazzamento fuori dalle prime quattro. Raggiungere la qualificazione alla Champions sarebbe comunque un risultato da apprezzare, considerando il percorso e le difficoltà affrontate. Al contrario, mancare l'obiettivo principale significherebbe dover esprimere un giudizio decisamente negativo sulla stagione”.