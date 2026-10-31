Crescita a Monza? Allegri frena: “Serve stare zitti! Avuto difficoltà e sul 2-1 Milinkovic….”

Il tecnico azzurro invita a non esaltarsi dopo il 4-1 del turno infrasettimanale e richiama la squadra alla concentrazione in vista della Juventus.

Il 4-1 contro il Monza ha restituito fiducia al Napoli, ma Massimiliano Allegri predica prudenza e invita a non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo. Alla vigilia della trasferta contro la Juventus, in programma domani alle 20:45 all'Allianz Stadium, l'allenatore azzurro ha ricordato le difficoltà incontrate anche nell'ultima partita, sottolineando la necessità di continuare a lavorare per migliorare. La vittoria non deve distogliere l'attenzione dalla classifica, che vede Napoli e Juventus appaiate a quota 14 punti dopo nove giornate. Si tratta di uno scontro diretto importante per entrambe, con i bianconeri reduci dalla sconfitta contro il Genoa e determinati a reagire. Allegri, squalificato, seguirà la gara dalla tribuna.

Allegri avverte il Napoli: “Non è stata una gara semplice”

Nel corso della conferenza stampa a Castel Volturno, al tecnico è stato chiesto quali progressi si aspetti dalla squadra nell'interpretazione della partita. Allegri ha riconosciuto il valore del successo contro il Monza, ma ha ricordato anche i momenti di difficoltà attraversati dagli azzurri, invitando tutti a mantenere equilibrio e concentrazione. Queste le sue parole: “Tutti i giorni lavoriamo per migliorare cosa fare, i ragazzi hanno vinto una bella partita a Monza, contro una squadra che ci ha creato difficoltà, sul 2-1 c'è stata una bella parata di Milinkovic-Savic, non è stata una gara semplice, ma in questo momento l'equilibrio deve regnare, inutile fare proclami, bisogna stare molto zitti e lavorare, zitti a prescindere, ma ora ancora di più perché siamo indietro in classifica. Bisogna sistemare la classifica, non sarà facile perché domani c'è uno scontro diretto contro una squadra che è allestita per lottare nelle prime 4 posizioni, sicuramente è come noi, ha gli stessi punti nostri, ma troveremo una squadra ferita, arrabbiata, servirà agonismo, tecnica, non troveremo una squadra come la stanno dipingendo”.