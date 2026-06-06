Capello sul calendario: "Il Napoli ha l'inizio più tosto tra le big"

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Fabio Capello, leggenda del calcio italiano, ha commentato il calendario della Serie A ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Nella giornata di ieri è stato sorteggiato il calendario della Serie A 2026/27, dando il via a mille ipotesi su come potrà andare la nuova stagione. Ha le idee chiare Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport. Chi ha un inizio tosto è il Milan, che debutta a Torino contro i granata e poi ha altre due trasferta nelle prime quattro ovvero contro Juventus e Lazio.

Parlando dei rossoneri, Capello va oltre le questioni di calendario: "Se ci aggiungiamo che oggi il Milan è senza un ad, un dt, un ds e un allenatore, riesce difficile immaginarlo già al top ai nastri di partenza. Senza dimenticare che è la squadra con più nazionali al Mondiale, ben dieci, anche se poi bisogna vedere quanti tra Maignan, Modric, Leao, Rabiot e gli altri saranno ancora giocatori rossoneri tra due-tre mesi".

Inizio soft per Inter e Juventus, che alla prima affronteranno le neopromosse Monza e Frosinone: "Nella stagione successiva al Mondiale è importante. Il cosiddetto avvio soft, però, è utile soprattutto per chi ha cambiato allenatore o rivoluzionato la squadra, perché logicamente serve tempo per salire di livello". Nessun dubbio, infine, sulla big con l'avvio più complicato: "Direi il Napoli. Ha Como, Inter, Bologna e Fiorentina nelle prime cinque giornate e nelle cinque successive incontra Roma e Juve"