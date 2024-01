Capuano: "Rapuano da 6, non capisco tutta questa cagnara! Il 3 andrebbe dato a Simeone”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio24 e Panorama

TuttoNapoli.net

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio24 e Panorama: "All'arbitraggio di Rapuano do 6, non capisco tutta questa cagnara sulla direzione di ieri. Si fa anche torto alla prestazione del Napoli... Il voto 3 andrebbe dato a Simeone, che è entrato in quel modo pur sapendo di essere già ammonito. La differenza sta nel fatto che Inzaghi ha tirato fuori Barella perché doveva darsi una regolata, mentre Mazzarri e l'ambiente Napoli stanno dipingendo Simeone come vittima. Ma Mazzarri è caduto nella seconda volta nell'antisportivo, disertando ancora la premiazione della Supercoppa.

La storia ha già dato ragione agli arbitri in occasione di Pechino, dove Pandev disse a Mazzolani: 'Gobbo di mer**a'. E la storia darà nuovamente ragione ai fatti, dimostrando che Rapuano abbia inciso poco o nulla nella gara di ieri. Il Napoli comunque ha dimostrato di essere una squadra capace di chiudersi e ripartire, mettendo in difficoltà anche un'avversaria superiore in questo momento come l'Inter. Non ho visto le barricate sino al rosso di Simeone, Mazzarri ha molto da lavorare su questa identità e può essere qualcosa di funzionale nella seconda parte di stagione. Bisogna capire se sarà funzionale anche il mercato di gennaio del Napoli, per la seconda parte di stagione e per quella prossima".