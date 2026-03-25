Carratelli: "Nel mio Dream Team della storia del Napoli ci sono questi due azzurri di oggi"

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Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’editorialista Mimmo Carratelli. Di seguito le sue parole: "Ho sentito varie storie sullo storico delle partite della nostra Nazionale contro l’Irlanda del Nord: una in particolare risale al 1958 quando andammo a Belfast a giocarci la qualificazione al Mondiale. Fu un momento particolare. Gli irlandesi organizzarono un'amichevole per provocare i giocatori italiani e finì con una scazzottata. Nella nostra storia abbiamo perso una sola volta contro l’Irlanda del Nord, poi abbiamo sempre vinto. Per questo dico che è inutile fare previsioni, sarà comunque una battaglia. Sono preoccupato soprattutto per una possibile trasferta contro il Galles. Non è vero che i napoletani tifavano Argentina nella semifinale di Italia '90. Ci sono le registrazioni che testimoniano che allo Stadio Maradona gli italiani tifavano Italia. Il popolo napoletano non era contro l’Italia. Poi è vero che tutti guardavamo Maradona ed avevano un debole per lui.

L'esclusione di Ciro Ferrara dal murale di Jorit è stato un azzardo. Se metti Ghoulam, commetti uno sbaglio grave. Ferrara ha vinto due scudetti e la Coppa UEFA con il Napoli. Dopo di che, questa storia della juventinità di Ferrara non è vera. Persino Dino Zoff andò alla Juventus. Ora abbiamo persino un allenatore che è juventino. Il mio dream team della storia del Napoli? Vi dico: Zoff, Bruscolotti, Ferrario, Di Lorenzo, Ferrara, Iuliano, McTominay, Sivori, Maradona, Pesaola, Altafini. La prima riserva è Bruno Giordano a cui voglio molto bene».