Panucci: "Senza tutti quegli infortuni, il Napoli sarebbe davanti a giocarsela con l’Inter"

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L'opinionista Mediaset ma anche tecnico, è stato raggiunto dai microfoni della stampa e ha parlato della situazione attuale della classifica di Serie A.

Christian Panucci, ex difensore del Milan, è stato protagonista ieri della seconda giornata del Legends Trophy di Padel, che si è tenuta a Milano. L'ex numero 2, oggi opinionista Mediaset ma anche tecnico, è stato raggiunto dai microfoni della stampa e ha parlato della situazione attuale della classifica del campionato di Serie A e si è soffermato a lungo anche sulla squadra rossonera. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni, riportate questa mattina da Tuttosport.

Le parole di Panucci su una possibile rimonta Scudetto di Napoli o Milan: "Se non avesse avuto tutti quegli infortuni, il Napoli sarebbe davanti a giocarsela con l’Inter. Avere 8-9 giocatori fuori per un lungo periodo non è facile. E non può essere nemmeno un alibi. Ora li sta recuperando e il secondo posto potrebbe essere un buon punto di ripartenza per la prossima stagione per Conte. Per Max sarebbe lo stesso, un successo".