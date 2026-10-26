Napoli-Roma, Casale: “Se Beukema fosse rimasto in piedi il Napoli avrebbe vinto!"

Pasquale Casale a Radio Marte analizza Napoli-Roma: errori difensivi, il caso Beukema e il recupero di Anguissa e McTominay.

Il Napoli ritrova gol, gioco offensivo e due protagonisti fondamentali come Frank Anguissa e Scott McTominay, ma continua a pagare a caro prezzo le disattenzioni difensive. È questa l'analisi di Pasquale Casale, allenatore intervenuto nel corso di "Tutto il Napoli Minuto per Minuto" su Radio Marte, per commentare il pareggio per 3-3 contro la Roma: “Napoli-Roma, gara a due facce. Abbiamo confermato il trend della gara di Champions, la squadra ha ritrovato la via del gol e due protagonisti come Anguissa e McTominay. Si fa fatica a digerire il risultato, Politano nel finale poteva chiuderla, ma non è successo. Mentre guardavo la partita ho notato un calo di tensione fisica del Napoli. Era una gara che il Napoli doveva vincere, ma non si è portata a casa per i soliti errori di concentrazione. Il Napoli attacca e gioca un calcio offensivo, ma in difesa si va in difficoltà. Beukema? Se avesse mantenuto la posizione anziché buttarsi a terra, il Napoli avrebbe vinto la partita. Il vero problema del Napoli è la difesa, non l'attacco. Una squadra che si perde nei momenti decisivi, prima che sbagliasse Beukema il Napoli era già calato”.

Casale su Allegri: “Ha visto i fantasmi di Milano”. Il recupero di Anguissa e McTominay

Casale ha poi evidenziato i progressi della squadra di Massimiliano Allegri, riconoscendo il lavoro dell'allenatore soprattutto nel recupero degli equilibri a centrocampo e nella fase difensiva con Badiashile. Resta, tuttavia, il rammarico per una prestazione compromessa dai cali di tensione nei momenti decisivi. “Allegri? A un certo punto ha visto i fantasmi di Milano con l'Inter. Il Napoli però ha ritrovato il centrocampo tra Anguissa e McTominay, il lavoro di Allegri si vede. Fin quando è stato in campo Badiashile ho visto equilibrio in difesa e questo è il frutto di un lavoro settimanale. Veder bruciare tutto per alcuni cali di tensione è un peccato”.