Sosa: “Da Allegri mi aspetto i risultati, ma dove sono? Beukema? Non connesso"

Pampa Sosa a Radio Marte analizza Napoli-Roma, critica Beukema e Allegri e propone Giovane titolare contro il Monza.

Il Napoli convince sul piano della prestazione contro la Roma, ma il pareggio lascia ancora diversi interrogativi, soprattutto sulla tenuta difensiva e sui risultati ottenuti da Massimiliano Allegri. A commentare la sfida è stato Roberto “Pampa” Sosa, ex attaccante azzurro e opinionista di Radio Marte, che ha apprezzato l'atteggiamento offensivo della squadra, pur evidenziando gli errori commessi da Sam Beukema. Secondo Sosa, il Napoli avrebbe meritato la vittoria, mostrando un atteggiamento propositivo e ricorrendo al blocco basso soltanto nelle battute conclusive della gara. “Sabato il Napoli mi è piaciuto, avrebbe meritato di vincere, ho visto una squadra propositiva, che poche volte si è difesa con il blocco basso, se non negli ultimi minuti, ma in quel caso era giusto fare così. Beukema purtroppo ha inciso sulla sconfitta, al di là degli errori, sul gol di Soulé non ha accorciato e su quello di Balerdi ha commesso una sciocchezza. Mi è parso non connesso con il resto della squadra e anche con il momento della partita”.

Sosa su Allegri: “Mi aspetto i risultati e i punti. Ebbene, dove sono?”

L'ex attaccante del Napoli ha poi allargato la propria analisi al rendimento complessivo della squadra, sottolineando come i segnali incoraggianti sul piano del gioco debbano necessariamente tradursi in risultati. Sosa ha ricordato che Allegri ha sempre privilegiato la concretezza e la capacità di vincere rispetto alle analisi tecnico-tattiche, motivo per cui si aspetta un rendimento migliore dagli azzurri. “Mi piace analizzare la prestazione più del risultato, per questo vedo un po' di luce, diciamo una lampadina, in fondo al tunnel. In generale però da un tecnico come Allegri mi aspetto i risultati, i punti. Lui non va mai a fondo, in tv, nelle analisi tecnico-tattiche delle partite, perché dal suo punto di vista ha sempre pensato più ai risultati, a vincere le gare. Ecco, da lui nel Napoli mi aspetto i risultati. Ebbene, dove sono?”.

Monza-Napoli, Sosa propone Giovane centravanti: “Hojlund deve riposare, Lucca non è schierabile”

In vista della prossima trasferta contro il Monza, Sosa ha suggerito una novità per l'attacco azzurro: schierare Giovane come centravanti per concedere un turno di riposo a Hojlund, apparso in difficoltà nelle ultime uscite. L'ex calciatore ha inoltre espresso dubbi sulla possibilità di affidarsi a Lorenzo Lucca, alla luce delle sue recenti prestazioni. “Farei giocare Giovane al centro dell'attacco, per far rifiatare Hojlund. Il danese è in difficoltà perché non segna, ma soprattutto non può giocarle tutte. Lucca, francamente, non è schierabile dopo le ultime prestazioni, e quindi il brasiliano può dare una mano in quel ruolo”.