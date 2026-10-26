Zazzaroni e Sabatini difendono Allegri, Cruciani attacca Adani: “Mi fa inca**are! Perché non lo nomina?”

Cruciani, Zazzaroni e Sabatini replicano alle critiche sul calcio di Allegri e alle dichiarazioni di Adani.

Il dibattito sul calcio di Massimiliano Allegri continua ad accendere il confronto tra giornalisti e opinionisti. Al centro della discussione sono finite le dichiarazioni di Lele Adani alla "Domenica Sportiva", interpretate come una critica al modello di gioco rappresentato anche dall'attuale allenatore del Napoli. A intervenire nel corso del podcast Numeri 1 sono stati i giornalisti Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani, che hanno contestato soprattutto la tendenza ad attribuire al tecnico livornese responsabilità più ampie rispetto ai risultati ottenuti sul campo. Zazzaroni ha espresso il proprio disappunto per le critiche alla fase difensiva dell'allenatore: “Allegri, in più, tra i vari errori, ne ha presi sei. Adesso dicono che la sua fase difensiva non funziona più. È una roba rivoltante”. Sabatini ha invece criticato il modo in cui viene affrontato il dibattito: “In realtà non parlano di calcio. Dicono cose del tipo che Allegri è sostenuto dagli amici giornalisti. Ora, mi sembra che non debba essere un grande sostegno o una grande amicizia. Oppure sostengono che il calcio italiano sia morto, malato, e che l'Italia non sia andata ai Mondiali per colpa di Allegri e di quelli come lui, perché propongono un calcio finito”.

Cruciani attacca Adani: “Dicesse chiaramente che si riferisce ad Allegri. Ha visto come gioca il Napoli?”

Particolarmente duro l'intervento di Giuseppe Cruciani, che ha chiamato direttamente in causa Adani, contestandogli il ricorso ad allusioni senza nominare esplicitamente Allegri. Il conduttore ha inoltre invitato a valutare il gioco espresso dal Napoli prima di formulare giudizi sul presunto superamento di un determinato modello calcistico. “State parlando di Adani? Perché avete sentito le frasi che ha detto alla Domenica Sportiva? Me le hanno mandate. Ha detto che il modo di giocare di Allegri è finito, senza tra l'altro nominarlo esplicitamente. È questo che mi fa incazzare di Adani: dicesse chiaramente ‘Io mi riferisco a Max Allegri’, e forse non soltanto a lui. Invece c'è sempre un detto e non detto, ci sono allusioni varie. Dice che ci sono tanti allenatori bravi che vanno all'estero, mentre noi continuiamo ad affidare le panchine a persone che propongono un calcio finito. Ma non pronuncia mai direttamente il nome. Non ho capito: ha visto come sta giocando il Napoli oppure no?”.

Sulla stessa linea Sandro Sabatini, secondo il quale le critiche rivolte ad Allegri sarebbero ormai diventate una questione personale più che un confronto sui contenuti tecnici. “No, o meglio, se l'ha visto, non gli interessa. È tutto surreale che questa vicenda venga ricondotta al calcio. È una battaglia personale che combattono uno, due o tre contro zero, perché dall'altra parte non mi sembra che ci siano grandi risposte. Evidentemente tutto questo porta un tornaconto di qualche tipo, ma non è un discorso di calcio. Si parla molto più di altro che di calcio”.