Orlando: “Allegri ha sbroccato, ha detto una cavolata! Inter inarrivabile, Roma da scudetto”

Massimo Orlando a Maracanà critica Allegri dopo Napoli-Roma ed esamina la corsa scudetto, il Milan e la Juventus di Spalletti.

L'ex calciatore Massimo Orlando, ospite di "Maracanà" sulla radio di Tuttomercatoweb.com, ha analizzato l'ultimo turno di Serie A, soffermandosi sulla corsa scudetto e sulle prestazioni delle principali protagoniste del campionato. Secondo Orlando, l'Inter resta la squadra più forte e potrebbe diventare irraggiungibile una volta ritrovata la solidità difensiva, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini rappresenta la principale alternativa ai nerazzurri. Spazio anche al Milan, che sta costruendo le proprie certezze attraverso un maggiore equilibrio tattico, e alla Juventus di Luciano Spalletti, reduce dalla vittoria contro il Lecce.

Il Milan può davvero lottare per lo scudetto?

“È una questione di equilibrio, si è buttato alle spalle una certa idea di calcio, l'altra sera ha fatto 4-4-1-1 per dare più copertura, poi hai giocatori importanti nella fase offensiva. Contro l'Udinese in crisi è vero, ha subito solo un tiro vero. Quando prendi fiducia e la classifica è buona, potrà poi più avanti provare qualcosa di diverso. Ma dare stabilità e sicurezza, senza cercare soluzioni particolari, credo sia la cosa più importante”.

Inter sempre di rimonta. Come se lo spiega?

“La Fiorentina ha fatto poco al di là di Jimenez. Ha questa grande forza mentale di non mollare mai e crederci sempre. È la squadra più forte, si vede che Calhanoglu non è quello che conosciamo, anche Mkhitaryan ha fatto fatica, però ha soluzioni da inserire in corsa. Quando troveranno la stabilità anche in difesa credo sia inarrivabile”.

La Roma è più efficace in fase realizzativa e sempre più gasperiniana.

“Si sta vedendo il lavoro di Gasperini, che è al secondo anno col gruppo. Tutti lo seguono, è un calcio totale. Sono andati sotto di due gol al Maradona, la mentalità della Roma di andare sempre alla ricerca del gol è evidente. È una squadra che gioca un calcio piacevole, dopo l'Inter è quella che ha più chance di tutte”.

Juventus, vittoria contro il Lecce. Come la interpreta?

“In questo momento hai bisogno di certezze, di punti, quindi la scelta di Spalletti del 3-5-2 è più che giusta. E ha trovato anche quella coppia in avanti che non sta producendo gol come ci si aspettava, ma per il gioco della squadra va bene ora, sono funzionali. Credo che questa squadra sia stata concepita anche col mercato con due esterni offensivi. Starà a Spalletti chi sarà l'attaccante del futuro, ma visti i risultati ora si deve continuare così. Bene a centrocampo, è una Juve solida, in attesa che rientrino gli infortunati”.

Napoli, che ne pensa delle parole di Allegri sulla Champions della Roma?

“Ha sbroccato, prendi gol al 90' dopo che vai avanti di due gol, ti fai recuperare e poi torni anche avanti. Gli è partita la brocca, giusto che abbia preso due giornate. Credo anche lui sappia che ha detto una cavolata. Aveva 8 punti di vantaggio nelle ultime settimane prima della fine, no?”.