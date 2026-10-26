Messaggio d'amore dal Pallone d'Oro 2026, Benitez: “Porto Napoli nel cuore, spero che vinca”

Rafa Benitez parla del Napoli durante la cerimonia del Pallone d'Oro 2026: il messaggio dell'ex allenatore azzurro.

Rafa Benitez non dimentica il Napoli. L'ex allenatore azzurro, presente alla cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2026, ha rivolto un messaggio d'affetto alla sua vecchia squadra, confermando il legame speciale che lo unisce alla città e ai tifosi partenopei. Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla sua esperienza sulla panchina azzurra, il tecnico spagnolo continua a seguire con interesse le vicende del club, augurandosi una pronta risalita in classifica.

Benitez sul Napoli: “Spero che risalga in classifica e che vinca”

Interpellato sul momento attraversato dalla formazione partenopea, Benitez ha ribadito il proprio affetto per il Napoli, accompagnandolo con un incoraggiamento alla squadra in vista dei prossimi impegni. Poche parole, ma significative, quelle pronunciate dall'allenatore spagnolo a margine della cerimonia del Pallone d'Oro: “Ho Napoli nel cuore, spero che risalga in classifica. Sempre forza Napoli e spero che vinceranno”.