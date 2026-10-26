Gifuni: “Con Badiashile Allegri aveva trovato equilibrio, con Beukema non s'è capito più nulla!”

Gianluca Gifuni analizza i problemi difensivi del Napoli contro la Roma, l'ingresso di Beukema e i precedenti infortuni di Badiashile.

Il Napoli continua a mostrare evidenti difficoltà difensive e il pareggio per 3-3 contro la Roma ha riacceso il dibattito sulle scelte di Massimiliano Allegri. A soffermarsi sulla prestazione degli azzurri è stato Gianluca Gifuni, giornalista di Radio Marte, intervenuto nel corso di "Tutto il Napoli Minuto per Minuto". Secondo Gifuni, l'allenatore aveva individuato una soluzione ai problemi del reparto arretrato grazie all'impiego di Benoît Badiashile, ma l'ingresso di Sam Beukema avrebbe compromesso l'equilibrio raggiunto.

Gifuni su Beukema e Badiashile: “Allegri aveva trovato equilibrio, poi ha smarrito tutto”

Nel corso del suo intervento, Gifuni ha evidenziato anche gli spazi concessi dagli azzurri in occasione del terzo gol della Roma, soffermandosi inoltre sullo storico degli infortuni di Badiashile e sull'ammissione di responsabilità da parte di Allegri. Queste le sue parole: “Allegri? Si è accorto di avere problemi in difesa, problemi che stava risolvendo con Badiashile. Da quando è entrato Beukema non s'è capito più nulla in difesa. Però il cross del terzo gol della Roma è arrivato in una zona di campo vuota da parte degli azzurri, che hanno lasciato troppi spazi in difesa. Allegri con Badiashile ha trovato equilibrio, che poi ha smarrito da quando è entrato Beukema. Badiashile ha 619 giorni di stop negli ultimi cinque anni di carriera, vale a dire che è stato fermo due anni su cinque. Allegri? In fondo ha ammesso di aver commesso degli errori nel corso della partita”.