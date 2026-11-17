Cassano su Hojlund: "È fortissimo, ma nel Napoli gioca a 70 metri dalla porta"

Antonio Cassano difende Hojlund e critica il gioco del Napoli di Allegri, sottolineando le difficoltà del centravanti nel ricevere palloni vicino alla porta

Antonio Cassano, nel corso del podcast Viva el Futbol, è tornato a criticare il gioco del Napoli di Massimiliano Allegri, soffermandosi in particolare sul rendimento di Rasmus Hojlund. L'ex attaccante ha difeso il centravanti danese, reduce dalla doppietta in Nazionale contro il Portogallo, sostenendo che le sue difficoltà in azzurro siano dovute soprattutto alla distanza dalla porta e alla mancanza di palloni giocabili.

Cassano su Hojlund: "Al Napoli gioca a 70 metri dalla porta senza ricevere passaggi!"

"Hojlund è un attaccante forte, lo ha dimostrato nei mesi con Gasperini, lo dimostra in Nazionale, lo ha dimostrato anche l'anno scorso quando è arrivato con Conte. Se lo osservi bene, è normale che un giocatore forte fisicamente, che ha forza nelle gambe, sa calciare di destro e di sinistro, se lo fai partire da settanta metri, come gioca a Napoli in una maniera indegna, cosa deve fare, povero Cristo? Sbattersi?

Non è mica un dribblomane come possono essere Messi, Ronaldinho o Ronaldo il Fenomeno, che dribbla tutti. Anche se col Portogallo ha fatto un gol clamoroso, è rientrato col sinistro e ha fatto gol di destro. Non è neanche un attaccante come Kane o Benzema. Però se questo poverino lo servi come Cristo comanda, è un giocatore forte, forte, forte, forte. Poi è andato al Manchester United, dove non ha fatto bene. Se però lo fai giocare a settanta metri dalla porta, senza un passaggio decente, senza qualità, a farlo solo difendere... così come De Bruyne, è normale che fanno figuracce questi giocatori. Devono esprimere tutto il loro talento con le idee e agevolandoli in determinate scelte. Non mettendoli a rincorrere la palla fino a dietro la porta".