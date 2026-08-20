Cedere gli esuberi fuori lista? Fedele: "I miracoli li faceva un signore 2000 anni fa"

vedi letture

Il Napoli è ancora in attesa di sbloccare ulteriori entrate tramite le cessioni dei giocatori in esubero ma anche alcuni arrivi della scorsa estate. Ne ha parlato a Kiss Kiss Napoli l'ex dirigente sportivo ed agente Enrico Fedele: "Lindstrom, Folorunsho, Cajuste fuori lista in attesa di cessioni? I miracoli li faceva un signore 2000 anni fa... è una situazione che però non cade così improvvisamente. Un anno fa dissi qua rientreranno dei giocatori delle sciagurate campagne acquisti che ha fatto. Oggi non esistono più i direttori di una volta come ai miei tempi, chi attendeva gli affari all'ultima ora. Oggi se non ti affidi ad un intermediario, agenti, tipo Mendes o altri grandi che gestiscono certi capitali e si prende qualcuno in cambio di qualcun altro... come a gennaio col Napoli che dà via Lucca a gennaio ma ha dovuto acquistare Giovane. Non so se mi sono spiegato, della stessa scuderia... è così accadra. La gestione è di grandi fondi, non di chi è competente di calcio.

Parliamoci chiaro, il Napoli ha speso 400-500mln in due anni, ha vinto ma vale la pena per lo Scudetto? Oppure evitare queste zavorre ed avere dei bilanci che ti permettono di stare sempre lassù. La verità è che quello che serviva l'anno scorso serve quest'anno ancora: Favasuli è un ragazzo di prospettiva, non un vice-Di Lorenzo nella fase difensiva, può giocare a tre sulla fascia. Servono certezze. Lo Scudetto quest'anno sarebbe superare il primo turno Champions prendendo 60mln e non 45 ed entrare nelle prime quattro. E non ci sono grandi antagoniste, la Juve più che altro vuole rinforzarsi dietro, davanti Kolo Muani ed il bosniaco ma manca un centrocampista di personalità. Il Milan ha preso gente che deve inserirsi nel calcio italiano. Scordiamoci però lo Scudetto".