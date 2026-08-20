Genoa, De Rossi: "Allegri? Al Napoli sarà diverso. Sui cross porta 6 uomini in area..."

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Il Genoa sabato sera ospiterà il Napoli dopo il successo casalingo per 4-1 in Coppa Italia contro l'Ascoli. In vista della gara del "Ferraris", il tecnico Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa. Di seguito gli estratti che riguardano nello specifico il Napoli e Max Allegri (qui la conferenza integrale)

Come arriva il Genoa a questa sfida?

"Siamo in forma. Siamo carichi e molto motivati. Le grandi a volte meglio incontrarle subito, è vero anche che c’è chi pensa che è meglio incontrarle più avanti dopo partite di Champions e hanno fatto viaggi. Di grandi nelle prime gare ne incontreremo tante. A noi cambia poco, le partite vanno giocate e le affrontiamo con grande entusiasmo".

Ruberà qualche consiglio ad Allegri?

"Non lo so. Io ascolto gli allenatori vincenti e le persone intelligenti. Allegri è un vincente e una persona brillante e intelligente. Da usare contro di lui ce ne sono tante. Non sono pienamente d’accordo sul fatto che abbiamo idee diverse. Il Napoli mi sembra che giochi a calcio e provi a fare, azioni mi sembra sia più aggressivo del Milan di Allegri".

Almeno nell'undici titolare saranno più o meno gli stessi dell'anno scorso: può essere un vantaggio?

"Loro sono arrivati secondi e noi quindicesimi ed è un problema (ride ndr). Un piccolo vantaggio lo abbiamo noi perché abbiamo tenuto lo stesso staff mentre loro hanno cambiato metodologia e forse modulo. Sono però barzellette, è la prima di campionato. Sappiamo quanta pressione ci sia allo stadio, sappiamo quanto ci teniamo a far bene. Il Napoli è una squadra più forte di noi, dovremo fare una partita perfetta".

Inizio difficile ma più partite in casa. Ritrova Allegri dopo l'ultima casalinga dell'anno scorso quando comunque fu una festa.

"A me piace giocare al 'Ferraris'. E’ un vantaggio. Dobbiamo farlo ritornare ad essere un vantaggio. Mi è piaciuto contro l’Ascoli, è la conferma di quello che aleggia sui social poi non esiste allo stadio. E’ stato così anche per la mia carriera di calciatore. Sui social c’erano proclami e contestazioni poi entravo in campo, mi giravo a destra ed erano tutti con me. Siamo partiti tutti sulla stessa lunghezza d’onda e sarà poi noi confermarci. Il tifoso ha sempre riconosciuto alla squadra l’approccio. Con il Milan è stata una festa ma una partita fatta bene. Sono sicuro che la squadra farà la prestazione e darà tutto quello che bisogna dare".

Nelle squadre di Allegri i centrocampisti segnano molto.

Io credo che lui si faccia comprare giocatori che hanno questa caratteristica. Lui ha questa richiesta di andare a morire sul secondo palo e chiudere le azioni. Oggi guardavamo delle amichevoli i video e sui cross di Politano c’erano sei persone in area, dobbiamo stare molto attenti e noi stiamo cercando di portare gente in area e a fare gol. Sono contento abbia segnato Baldanzi con l’Ascoli. I centrocampisti fanno gol quando ci sono i servizi giusti e per servirli nella maniera opportuna significa che un attaccate che crea spazio e sulle fasce c’è gente che salta l'uomo e crea la superiorità numerica".