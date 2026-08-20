Politano sul Genoa: "So come la preparerà De Rossi, ci monterà subito addosso"

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Si avvicina l'esordio in campionato sul campo del Genoa ed anche delle caratteristiche della squadra allenata da Daniele De Rossi ne ha parlato l'attaccante del Napoli, Matteo Politano, intervistato da Kiss Kiss Napoli. Di seguito un estratto dell'intervista:

"Mancano pochi giorni, ci stiamo preparando al meglio, abbiamo subito una trasferta dura ma ci faremo trove pronti. Abbiamo lavorato bene, la squadra è forte, come l'anno scorso, abbiamo messo dentro anche questi due nuovi acquisti e c'è solo da prepararci al meglio, ascoltando il mister, e poi andare in campo per vincere le partite"

Il Genoa ha vinto in Coppa Italia, è una squadra complicata.

"Sì, sarà subito una battaglia, conosco bene De Rossi, so come la preparerà, ci monterà subito addosso, soprattutto nel loro stadio molto caloroso, dovremo farci trovare pronti. Daniele è di cuore, ha sempre dato l'anima e lo farà anche da allenatore, gli auguro il meglio ma dalla prossima".