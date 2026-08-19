Mertens cuore d'oro, il retroscena che emoziona: “Mise cento euro nei barattoli dei mendicanti”
Frank Boeckx, ex calciatore belga, è stato ospite del podcast HLN Football e ha raccontato un aneddoto che riguarda Dries Mertens, mettendo in evidenza il lato umano dell'ex attaccante del Napoli. Tutto nasce da una vacanza trascorsa a Capri e dall'incontro con Nino, chef de Il Verginiello e amico di Mertens: "Quando ero in vacanza a Capri qualche anno fa e sentirono che ero belga, iniziarono subito a parlare di Ciro. Nino, lo chef de Il Verginiello, si è rivelato un buon amico di Dries. Ho finito per mangiare in quel ristorante per tre giorni senza dover pagare nulla. Alla fine, la situazione è diventata persino imbarazzante".
Mertens e il gesto a Bruxelles: “Questo lo rappresenta davvero”
Il racconto si sposta poi in Belgio, quando Boeckx incontrò nuovamente Nino in occasione di una partita della Nazionale belga e trascorse successivamente la serata insieme a Mertens. Proprio durante quella notte sarebbe avvenuto il gesto rimasto impresso nella memoria dell'ex calciatore: "Il suo aereo era in ritardo, ma mancavano già due ore all'inizio della partita, quindi era impossibile per Dries andare a prendere Nino. Alla fine, andai io a prenderlo e guardammo la partita insieme. Dopo la partita, Dries ha fatto venire una limousine per andare insieme in centro a Bruxelles. Credo che Dries abbia persino perso dei soldi al casinò, ma quando siamo usciti dopo mezzanotte e Dries ha visto alcuni mendicanti sdraiati lì, è andato a mettere cento euro in ognuno di quei dieci barattoli, forse. Anche se non mi sentivo del tutto al sicuro, Dries ha insistito per aiutare quelle persone. Questo lo rappresenta davvero".
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