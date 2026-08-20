De Rossi incorona Hojlund: "E' tra i tre centravanti più forti insieme a Lautaro e Malen"

vedi letture

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, nella conferenza stampa odierna verso la gara col Napoli che puoi leggere integralmente qui, ha parlato nello specifico anche di Rasmus Hojlund e del nuovo Napoli di Allegri. Di seguito alcuni estratti nello specifico.

Hojlund?

Oggi ne abbiamo parlato, più che altro con il mio staff e abbiamo fatto le nostre valutazioni. E’ uno dei tre centravanti più forti della A con Lautaro e Malen. L’anno scorso lo abbiamo marcato bene, ha fatto gol su una ribattuta ma è stato contenuto nella maniera giusta. Tra le nostre valutazioni c’è anche guardare la condizioni dei nostri giocatori".

Nelle squadre di Allegri i centrocampisti segnano molto.

Io credo che lui chieda cose un po’ simili a quelle che chiediamo a lui. Io credo che lui si faccia comprare giocatori che hanno questa caratteristica. Lui ha questa richiesta di andare a morire sul secondo palo e chiudere le azioni. Oggi guardavamo delle amichevoli i video e sui cross di Politano c’erano sei persone in area, dobbiamo stare molto attenti e noi stiamo cercando di portare gente in area e a fare gol. Sono contento abbia segnato Baldanzi con l’Ascoli. I centrocampisti fanno gol quando ci sono i servizi giusti e per servirli nella maniera opportuna significa che un attaccate che crea spazio e sulle fasce c’è gente che salta l'uomo e crea la superiorità numerica".