De Rossi incorona Hojlund: "E' tra i tre centravanti più forti insieme a Lautaro e Malen"
Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, nella conferenza stampa odierna verso la gara col Napoli che puoi leggere integralmente qui, ha parlato nello specifico anche di Rasmus Hojlund e del nuovo Napoli di Allegri. Di seguito alcuni estratti nello specifico.
Hojlund?
Oggi ne abbiamo parlato, più che altro con il mio staff e abbiamo fatto le nostre valutazioni. E’ uno dei tre centravanti più forti della A con Lautaro e Malen. L’anno scorso lo abbiamo marcato bene, ha fatto gol su una ribattuta ma è stato contenuto nella maniera giusta. Tra le nostre valutazioni c’è anche guardare la condizioni dei nostri giocatori".
Nelle squadre di Allegri i centrocampisti segnano molto.
Io credo che lui chieda cose un po’ simili a quelle che chiediamo a lui. Io credo che lui si faccia comprare giocatori che hanno questa caratteristica. Lui ha questa richiesta di andare a morire sul secondo palo e chiudere le azioni. Oggi guardavamo delle amichevoli i video e sui cross di Politano c’erano sei persone in area, dobbiamo stare molto attenti e noi stiamo cercando di portare gente in area e a fare gol. Sono contento abbia segnato Baldanzi con l’Ascoli. I centrocampisti fanno gol quando ci sono i servizi giusti e per servirli nella maniera opportuna significa che un attaccate che crea spazio e sulle fasce c’è gente che salta l'uomo e crea la superiorità numerica".
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