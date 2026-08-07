Celta Vigo, Giraldez fa turnover: “Chi ha fatto 90’ col Sassuolo non giocherà col Napoli”

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Claudio Giraldez, tecnico del Celta Vigo, anticipa le rotazioni per l'amichevole contro il Napoli e fa il punto sulla preparazione della sua squadra.

Il Celta Vigo cambierà diversi uomini in vista dell'amichevole contro il Napoli. A confermarlo è stato l'allenatore Claudio Giráldez, intervenuto ai microfoni di Celta Media dopo il test contro il Sassuolo. Il tecnico si è detto soddisfatto soprattutto della prima parte della gara: "Abbiamo giocato un primo tempo molto completo, uno dei migliori del precampionato, con solidità in difesa e buon gioco offensivo". Giráldez ha poi anticipato le proprie scelte per la sfida con gli azzurri: "Vogliamo che la stragrande maggioranza dei giocatori inizi la stagione avendo giocato 70-90 minuti in una partita. Chi ha giocato l'intera partita oggi non giocherà contro il Napoli".

Giraldez: "Contro il Napoli spazio ad altri. Il mercato può ancora cambiare la rosa"

L'obiettivo del Celta è distribuire il minutaggio in vista dell'esordio ufficiale contro l'Osasuna. "Abbiamo portato in questo ritiro coloro che riteniamo fisicamente e mentalmente più vicini a giocare la prima partita. Stiamo facendo passi avanti per costruire una squadra solida e giocare ad alto livello", ha spiegato Giráldez. Infine, uno sguardo anche al mercato: "È ancora aperto, sappiamo che ci saranno movimenti. Siamo lontani dal poter definire la rosa, ma la squadra sta giocando molto bene. Speriamo di essere completi in ogni ruolo e sono convinto che lo saremo".