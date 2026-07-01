Mancini o Conte ct? Ulivieri: "Non spetta a me. Nelle altre nazionali almeno 5-6 neri..."

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Ulivieri parla della Nazionale, della cittadinanza e del futuro commissario tecnico azzurro.

Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori ed ex tecnico del Napoli, ha parlato a margine del consiglio federale di oggi della Nazionale italiana: “Ci dovrebbe pensare anche la politica. Se vediamo le squadre straniere, in ognuna ci sono 5-6 neri. Ho fatto domande: se facessimo una squadra di tuti bianchi saremmo migliori della Francia? Intendo che ci servono leggi e norme per adeguarci a un’idea mondiale della cittadinanza”.

Le piacerebbe Silvio Baldini come ct?

“Non posso parlare, perché sono amico stretto, anche di famiglia. Lo conosco da tantissimo tempo, e poi dare giudizi nel merito di queste cose non spetta a me”.

Mancini o Conte?

“È una domanda da fare al presidente federale. Noi allenatori non possiamo dare giudizi di questo genere, non sta a me e la scelta spetta al presidente federale. Ci sono i pro e contro in un verso e nell’altro”.