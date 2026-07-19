Nuovo centro sportivo, Alvino svela: "Afragola sorpassa Monterusciello, tutti gli aggiornamenti”

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Carlo Alvino elogia il lavoro di Allegri e rivela che Afragola è ora la favorita per il nuovo centro sportivo del Napoli.

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro' su Televomero: “La diversificazione dell’allenamento del Napoli dimostra cosa vuole fare Allegri. È la giusta continuazione del ciclo di Antonio Conte. Allegri sa che tipo di materiale ha a disposizione, viene da un anno al Milan dove è stato costretto a inventarsi qualche giocatore fuori ruolo, come Rafael Leao. Qui c’è uno zoccolo duro di giocatori che conoscono a memoria come muoversi in campo. Un allenatore bravo è colui che fa continuare la squadra nel solco precedente. La sua bravura, quindi, sarà quella di non rivoluzionare, ma far rendere ogni calciatore secondo le proprie caratteristiche. Allegri penso sia uno dei migliori nella gestione del doppio impegno, a differenza di Conte che era un grande allenatore da settimana tipo. Sono due metodologie diverse.

La rosa del Napoli è molto lunga, va sfoltita di molto. Non è bello fare dei nomi. Mazzocchi è l’emblema della napoletanità, del tifo identitario e del senso d’appartenenza. Nella logica dello svecchiamento della rosa, però, ci può stare la sua partenza per l’arrivo di un calciatore più giovane. È chiaro ed evidente che ci sono giocatori nella rosa che definirei di passaggio, o che non si sono mai integrati. Un esempio può essere Lindstrom. Al suo arrivo sembrava essere un colpaccio, poi in realtà non si è affermato in azzurro e probabilmente andrà via. Magari si metterà in vetrina in questa preparazione estiva.

Il presidente De Laurentiis arriverà il 22 luglio a Dimaro, il giorno dell’amichevole contro l’Arezzo. In questo momento è impegnato in questioni cinematografiche ma non solo. È tornato prepotentemente in discussione l’argomento del centro sportivo. Nell’anno del centenario, De Laurentiis vuole segnare un gol che diventerebbe memorabile. Fino al mese scorso, Monterusciello era in pole, c’erano stati diversi contatti con il sindaco, ma da qualche settimana il presidente ha intensificato i contatti con il sindaco di Afragola Gennaro Giustino. Dovrebbe arrivare qui o a Castel di Sangro per incontrare De Laurentiis. Entrambi hanno individuato un’area molto vasta nelle vicinanze della TAV, i due stanno discutendo e sono a buon punto. Questo argomento tiene banco nel club che vuole costruire una vera e propria cittadella dello sport visto l’enorme spazio che ha chiesto De Laurentiis all’amministrazione comunale di Afragola. Non ci sarebbe nemmeno lo sconfinamento in altri territori comunali e questo consentirebbe alle parti di proseguire. Si era già parlato di questa zona in passato e credo che il lasso di tempo tra la vecchia amministrazione e la nuova sia stato utile per riuscire a mettere a posto le carte anche su piccole quote di terreno non di proprietà comunali. Patrimonializzare per il club significa restare ad altissi".