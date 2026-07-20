L'amarezza di Decibel Bellini: "Non mi hanno permesso di salutare tifosi! Allontanato senza preavviso"

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Si chiude dopo sedici stagioni il rapporto tra Daniele "Decibel" Bellini e la SSC Napoli. Lo storico speaker dello stadio Diego Armando Maradona non ricoprirà più il suo incarico: la decisione gli è stata comunicata ufficialmente dal club, mettendo fine a una collaborazione iniziata nel 2010. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva già tentato di interrompere il rapporto lo scorso anno, salvo poi fare marcia indietro in seguito alle proteste dei tifosi. Questa volta, invece, la scelta sarebbe definitiva. Bellini ha salutato il popolo azzurro con una lunga lettera pubblicata sui propri canali social.

Napoli, Bellini non sarà più lo speaker del Maradona: il saluto dopo 16 anni

Il quotidiano dà spazio anche all'amarezza dello speaker, che racconta le modalità con cui si è conclusa la sua esperienza al Maradona: "È finita così, all'improvviso, da un momento all'altro e senza un segnale di preavviso", ha dichiarato Bellini.

L'ex voce dello stadio ha poi rivelato di aver chiesto un'ultima occasione per salutare personalmente i tifosi: "Ho chiesto perlomeno di poter salutare di persona i nostri tifosi, magari nell'evento del 1 agosto a Piazza Plebiscito. Purtroppo mi è stata negata anche questa ed è dura da digerire, dopo 16 stagioni di emozioni vissute insieme...".