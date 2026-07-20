Inter, Dimarco: "Niente pancia piena, vogliamo lo Scudetto! Ma occhio a Napoli e altre 4"

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Federico Dimarco parla delle ambizioni dell'Inter per la stagione appena cominciata e inserisce anche il Napoli tra le antagoniste per lo Scudetto.

Diciotto assist in una stagione, il premio di MVP della Serie A e un carico di aspettative singolare dopo il Double della scorsa stagione con l'Inter. Federico Dimarco affronta la nuova stagione 2026/27 a parte dal ritiro a Donaueschingen, in Germania: "Cerco sempre di fare il mio e di dare una grande mano alla squadra. Il mio modo di allenarmi non è cambiato né dopo la delusione della Champions né dopo il Double dell'anno scorso. Cerco sempre di lavorare al massimo. A volte i risultati arrivano di più, altre volte un po' meno, ma per avere la coscienza a posto devi sempre dare il 100%. Questa è la base per continuare a crescere giorno dopo giorno".

Dimarco punta lo Scudetto per l'Inter

Con due trofei in una stagione e alle porte della successiva, per l'Inter c'è il rischio di avere la pancia piena. Ma Dimash ha svelato i segreti per non incappare nell'errore: "Si combatte allenandosi bene, con voglia ed entusiasmo, seguendo le richieste del mister e, soprattutto, mantenendo la fame di vittoria. Quella è la cosa più importante: se hai fame di vincere, parti già con un passo avanti".

C'è anche il Napoli tra le anti-Inter secondo Dimarco

Infine, un commento sull'Inter di oggi e le principali avversarie nella corsa allo Scudetto: "Vedo questa Inter come negli altri anni: una squadra che parte per lottare per vincere lo scudetto. Non ci siamo mai nascosti da questo, anche quando in passato non ci siamo riusciti. Penso che tutte le squadre partano allo stesso livello, anche se può avere un piccolo vantaggio chi non disputa la Champions League, perché quella competizione porta via tante energie. Le principali rivali saranno Inter, Milan, Napoli, Juventus, Roma e Atalanta. Anche il Como si sta rinforzando. Ci sono tante squadre che possono dire la loro nell'arco di tutto il campionato".