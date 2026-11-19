Centro sportivo a Qualiano, l'Assessore allo Sport: “Idea nata 3 anni fa! Vi dico i tempi…”

Salvatore Onofaro, assessore allo Sport del Comune di Qualiano, racconta la nascita del progetto del nuovo centro sportivo del Napoli.

Il nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano è il risultato di un percorso iniziato circa tre anni fa. A raccontarne la genesi e a fare il punto sul progetto è stato Salvatore Onofaro, assessore allo Sport del Comune di Qualiano, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. L'assessore ha ripercorso i primi contatti con Aurelio De Laurentiis e il lavoro portato avanti dall'amministrazione comunale per favorire l'operazione: “Con De Laurentiis i rapporti sono nati circa tre anni fa, poi per una serie di motivi c’è stato un allontanamento. Da tempo abbiamo ricevuto le prime visite degli agronomi: ci abbiamo sempre creduto. Siamo orgogliosi e pronti a dare un contributo in termini di fattività e velocità delle procedure. Siamo onorati di questa scelta e la onoreremo col lavoro. Il Napoli ha sborsato 2 milioni per l’acquisto dei terreni? C’è riserbo sulle cifre, tocca ai contraenti parlarne. Ho sentito di prezzi al metro e più o meno sono quelli, ma ciò che conta è che già da stamattina stiamo lavorando per dare grande disponibilità. Di certo nella zona dove sorgerà il centro sportivo le strade e le fogne sono già state rifatte, c’è la giusta profondità della falda acquifera per irrigare i campi, che non sono sottoposti a vincoli particolari. Tra l’altro, siamo tutti tifosissimi, a Qualiano e dintorni”. Onofaro ha poi chiarito la posizione esatta dell'area individuata, soffermandosi anche sulla sua estensione e sulla distinzione rispetto alle strutture sportive già esistenti sul territorio: “La zona individuata è quella di Pozzo Nuovo, che risponde ai requisiti richiesti da De Laurentiis. L’area individuata è di 13 ettari, ma altri 5, che erano gravati da qualche ipoteca, si aggiungeranno in seguito: parliamo quindi di 18 ettari complessivi. Il riferimento è Via Ripuaria: non è accanto al centro sportivo Santo Stefano, come qualcuno diceva erroneamente. Il Santo Stefano, con i campi da tennis realizzati e lo stadio, è di proprietà comunale e resterà a disposizione del Comune e dei cittadini. Con la ZES la zona opzionata dal Napoli potrà diventare un centro sportivo importante. Tocca al club attivarla, dal nostro punto di vista la ZES è a favore della creazione di occupazione. Con questa operazione potremo godere di tanti vantaggi in termini di strutture, anche per le vicine Villaricca e Marano”.

Centro sportivo Napoli a Qualiano, i tempi dei lavori e l'iter con la ZES

L'assessore ha fornito indicazioni anche sulle tempistiche previste per la realizzazione del progetto. L'obiettivo del Napoli sarebbe quello di trasferire quanto prima una parte delle attività a Qualiano, partendo dai primi campi di allenamento per poi ampliare progressivamente la struttura, fino a coinvolgere il settore giovanile e le competizioni europee: “Credo fermamente che il Napoli voglia stabilirsi qui il prima possibile, con almeno due o tre campi per allenarsi come a Castel Volturno. Già ad agosto, certo. Poi, nel corso dell’anno successivo, si passerebbe al progetto relativo a Youth League e Settore Giovanile. La Foresteria è programmata per dare ristoro ai calciatori anche per gli allenamenti pomeridiani. Sarà il presidente ad illustrare il progetto e mi auguro che lo faccia venendo qui a Qualiano”. Un passaggio fondamentale sarà rappresentato dall'iter autorizzativo e dal ricorso alla Zona economica speciale, strumento che consente di velocizzare le procedure amministrative e favorire gli investimenti. Onofaro ha spiegato quale sarà il contributo dell'amministrazione comunale e quali sono i tempi previsti per le conferenze di servizio: “La ZES, zona economica speciale è attivata dallo Stato, a partire proprio dalla Campania, per velocizzare questi procedimenti. Noi, come Comune, parteciperemo alle conferenze di servizio, ovviamente mostrando tutti i nostri pareri favorevoli, nelle volte in cui verremo convocati. Il presidente, che è intelligentissimo, avrà valutato che sul nostro territorio esistevano tutte queste possibilità. Abbiamo già attivato procedure ZES sul nostro territorio, ci siamo mossi anche stamattina. Il Comune partecipa alle conferenze nell’arco temporale di 45-60 giorni. Sono sicuro che in tempi brevi attiveranno tutta la piattaforma che serve per inserire il progetto nelle zone economiche temporali. Al Comune saranno dovuti i corrispettivi per la realizzazione delle opere, gli oneri di costruzione e urbanizzazione, che miglioreranno ulteriormente tutta l’area. Mi auguro che da febbraio possano iniziare i lavori”.