Veron stregato da Nico Paz: “A 22 anni solo Messi e Maradona come lui”

Juan Sebastián Verón esalta Nico Paz dopo la doppietta realizzata contro il Costa Rica: l'ex centrocampista lo paragona a Messi e Maradona per talento.

Nico Paz continua a conquistare consensi e a imporsi come uno dei principali talenti del futuro dell'Argentina. In attesa di raccogliere l'eredità di Lionel Messi e diventare uno dei nuovi punti di riferimento dell'Albiceleste, il trequartista ha risposto presente durante la sosta per le nazionali, realizzando una doppietta contro il Costa Rica, proprio come Franco Mastantuono. A elogiarne le qualità è stato Juan Sebastián Verón, ex centrocampista argentino e protagonista del calcio italiano, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha speso parole importanti per il giovane talento: “Nico Paz ha un talento incredibile. Il futuro è suo, se continua a comportarsi da professionista come sta facendo. A 22 anni certe cose le ho viste fare soltanto da Messi e da un certo Diego Armando Maradona”.

Verón spiega le qualità di Nico Paz: “È il fulcro del gioco”

L'ex centrocampista si è soffermato anche sulle caratteristiche che lo hanno maggiormente impressionato, individuandole soprattutto nella personalità e nella capacità di leggere le diverse situazioni di gioco: “La personalità che mostra in campo, perché i compagni lo cercano continuamente, e la naturalezza con cui fa certe giocate. Nico è un leader per come si muove, per come occupa gli spazi in campo, per come gestisce le azioni. Decide quando è il caso di accelerare o di rallentare, in base allo sviluppo della manovra sceglie di attaccare a destra, a sinistra o al centro. È il fulcro del gioco. Chi mi ricorda? Me stesso spostato venti metri più avanti. È un valore aggiunto dell'Argentina”. Un'investitura importante per Nico Paz, sempre più protagonista e al centro delle attenzioni in prospettiva futura dell'Albiceleste.