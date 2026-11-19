Perché via dall’Inter? Conte: “Mi dissero che tutti i giocatori erano cedibili…”

Antonio Conte si è soffermato sulla sua esperienza all'Inter, dal momento del suo arrivo fino ai motivi che l'hanno indotto a lasciare i nerazzurri.

Antonio Conte, ex allenatore di Napoli e Inter, ha parlato della sua esperiena in nerazzurro nel corso di un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio: "Marotta e Zhang vengono e mi dicono: 'Noi vogliamo che tu ci riporti alla vittoria, non vinciamo da 10 anni, vogliamo interrompere l'egemonia della Juventus in Italia e farci onore anche all'estero'. L'obiettivo chiaro da parte della società e con la società si fa un percorso. Io sono quello che vedi, in tutte le situazioni. E' inevitabile che se noi stiamo andando verso una direzione e siamo d'accordo, dobbiamo andare in quella direzione.

Io vado via dall'Inter perché facciamo una riunione, subito dopo aver vinto lo Scudetto, e mi viene detto che tutti i calciatori possono essere venduti. I patti erano quelli di buttare guù l'egemonia della Juventus e creare una struttura forte per diventare competitivi anche in Europa. Quanto ti impegni con un club, ti impegni con un tifoso":