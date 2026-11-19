Hojlund, che differenza tra Napoli e Danimarca! Caiazza: "Ora serve un salto di qualità"

Caiazza analizza il differente rendimento di Hojlund tra Napoli e Nazionale danese, sottolineando l'importanza del suo contributo per la risalita azzurra.

Sei gol in altrettante partite di Nations League, appena tre reti in dieci presenze con il Napoli. Il differente rendimento di Rasmus Hojlund tra club e Nazionale è al centro dell'editoriale di Salvatore Caiazza, che analizza il momento dell'attaccante danese e le aspettative di Massimiliano Allegri: "Il confronto con i sei gol in altrettante gare di Nations League è inevitabile e mette in evidenza quanto il Napoli abbia bisogno di ritrovare il suo centravanti nella versione più brillante".

Napoli, Caiazza su Hojlund: "La differenza di rendimento deve diventare uno stimolo"

Sulle colonne dell'edizione odierna de Il Roma, il giornalista prosegue: "La differenza tra il rendimento in Nazionale e quello in azzurro deve diventare uno stimolo, non un peso. Con la Danimarca il classe 2003 ha trovato fiducia, continuità e soprattutto la porta con una facilità impressionante". E sulla sfida contro il Torino: "Hojlund dovrà trasformare l'entusiasmo e la fiducia accumulati in Nazionale in gol pesanti anche in azzurro. Allegri si aspetta una risposta immediata, perché il Napoli non può più permettersi di sprecare occasioni e lasciare punti per strada".