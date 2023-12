Cesarano: “Il Napoli ha le casse piene e a gennaio può comprare chi vuole"

"Il Napoli, a differenza delle altre italiane, se ne fa un baffo perché ha le casse strapiene".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Rino Cesarano: “Mazzarri non ha avuto l’opportunità di poter incidere, ma col Monza non è piaciuto neanche a me. Sapendo che Osimhen mancherà il mese di gennaio, parti con Simeone. Perché gli dai la responsabilità, la fiducia e carichi il ragazzo. Ho visto altri scompensi, ma adesso c’è tutto il tempo per riparare.

Decreto crescita non prorogato problema per il mercato? Il Napoli, a differenza delle altre italiane, se ne fa un baffo perché ha le casse strapiene. Con i 25mln di Elmas e con altri soldi che ci sono in deposito, può acquistare chi vuole. Sul mercato di gennaio i giocatori li trova se li vuol trovare, però il ‘troveremo’ di De Laurentiis è già sbagliato come tempo. Essendo già a gennaio doveva dire ci siamo già mossi per il mercato e non ci muoveremo, perché deve avere già le idee giuste su quei quattro giocatori che servono”.