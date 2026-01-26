Cesari conferma: "Doppio rigore negato al Napoli! Due infrazioni nella stessa azione"

vedi letture

Non è passata inosservata la moviola di Graziano Cesari dopo Juventus-Napoli. L’ex arbitro, intervenuto a Pressing, ha analizzato i principali episodi della gara, soffermandosi soprattutto sul rigore non concesso agli azzurri nel primo tempo.

Secondo Cesari, sull’azione incriminata ci sarebbero addirittura due infrazioni consecutive: prima il contatto su Hojlund e poi quello su Vergara. Entrambi, a suo giudizio, meritevoli di calcio di rigore. Da qui la critica alla direzione di gara: “Secondo me Mariani non lo vede neanche”, ha spiegato l’ex fischietto, sottolineando anche l’assenza di intervento del VAR.

Altro episodio discusso è stato il fallo di Buongiorno su Miretti a centrocampo, ritenuto simile per dinamica a quello di Bremer su Hojlund ma valutato in modo differente. Corretta invece, sempre per Cesari, la decisione di non assegnare rigore sul contatto tra Vergara e Jonathan David.