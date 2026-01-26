Bucchioni: "A Conte mancavano 10 uomini, infortuni sono troppi e reiterati"

Il mercato molto ricco, alla fine è stata spesa una cifra vicina ai 150 milioni, aveva illuso e invece molti giocatori hanno fatto fatica a inserirsi. Così Enzo Bucchioni scrive sul momento del Napli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Lang e Lucca, quasi sessanta milioni in due, sono già stati ceduti. Ma restano al di sotto delle aspettative anche Beukema e Gutierrez. Nessuno ha brillato ad eccezione di Hojlund. C’è poi il campione tanto atteso, De Bruyne, tagliato fuori quasi subito da un infortunio. Un quadro desolante.

Gli infortuni sono troppi, reiterati. Ci sono state anche ricadute. Da agosto, quando s’è fermato Lukaku in poi, è stata una catena che ha portato negli ultimi tre mesi a un turn over difficile, giocano in pratica sempre gli stessi. Contro la Juve le assenze erano otto, se ci aggiungiamo i due ceduti in settimana, a Conte mancavano dieci uomini. Non si possono regalare a nessuno giocatori come Anguissa, Rrahmani, Politano, Neres, oltre a Lukaku e De Bruyne".