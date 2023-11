Chiariello: “ADL primo tifoso di Garcia. Al Napoli tutto serve fuorché un secondo Gattuso"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Già si fanno i nomi del prossimo allenatore del Napoli. Adesso, però, dobbiamo pensare al presente e cosa può accadere? Che salti Garcia e arrivi un traghettatore, un déjà-vu, perché De Laurentiis l’ha già vissuto. Sapete cos’ha pensato De Laurentiis? Maledetta Coppa Italia. Perché? Ve lo spiego subito. De Laurentiis esonerò Ancelotti non perché la squadra stesse andando male – e oggettivamente stava andando male –, tra loro c’era un rapporto e c’è un rapporto di stima, ma per l’ammutinamento. De Laurentiis imputò ad Ancelotti di essere stato la causa dell’ammutinamento quando, intervistato da SKY, alla domanda se fosse stato d’accordo o meno alla decisione del presidente dopo Roma-Napoli che determinò il ritiro a tempo indeterminato, Ancelotti disse che era un dipendente e avrebbe eseguito gli ordini, ma non era d’accordo.

Ad Ancelotti ho chiesto perché si fosse esposto contro De Laurentiis, ha ammesso di essersi sbagliato, che sarebbe restato a Napoli volentieri. Qual è il déjà-vu? Che dopo l’esonero di Ancelotti, De Laurentiis è stato costretto a prendere Gattuso, un classico ciuccio di fatica, un pitbull che avrebbe appeso i calciatori allo spogliatoio. Gattuso diventò un eroe dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus e De Laurentiis gli ha dovuto prolungare il contratto. Ecco perché, il primo tifoso di Garcia, è De Laurentiis perché l’esperienza e la storia valgono ed il Napoli di tutto ha bisogno, fuorché di un secondo Gattuso".