Chiariello avvisa: "Il Como gioca, s'è rinforzato e temo che Anguissa giocherà frenato"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato anche della trasferta delicatissima di Como: "Il Como, dopo la campagna acquisti di gennaio e con un allenatore che fa giocare a calcio, è una squadra che mi desta più di una preoccupazione anche in vista dell'impiego di Anguissa che con molta probabilità giocherà, ma essendo in diffida, potrà giocare frenato. Non può mancare nella sfida scudetto contro l’Inter quindi tremeremo ad ogni intervento di Zambo in campo.

Voglio chiarire un fatto. Quando ho criticato il mercato di gennaio non l’ho fatto perché non è stato preso il sostituto di Kvaratskhelia. Io ho parlato di giocatori pronti e utili. Io rimpiango Danilo non Garnacho perché il brasiliano ci avrebbe risolto tutta una serie di problemi sulle fasce e in difesa. Rimpiango persino Folorunsho che era pronto per entrare in campo e invece lo abbiamo sostituito con uno che non gioca neanche un minuto come Billing. Conte per un mese non ha fatto giocare neanche un secondo a Billing, persino Rafa Marin ha esordito. Perché il Napoli non è riuscito ad arrivare ad obiettivi importanti? Manna ce lo ha spiegato e capisco tutto, ci sta trovare ostacoli imprevisti a gennaio. Ma perché prendere Billing e Okafor che non sono pronti? Se avessimo preso due giocatori da instant team anche se non eccezionali come Anjorin o Ismaili dell’Empoli, mi sarebbero andati bene. Mica pretendevo di avere la luna. Questa è la critica che ho mosso. Perché non sono andati a prendere giocatori pronti? Persino prendere Comuzzo della Fiorentina a 30 milioni mi sembra avventato. Bisognava dare a Conte giocatori che potevano entrare nelle rotazioni e giocare bene quei pochi minuti a cui erano destinati. I miei rimpianti sono Danilo e Dorgu, che potevano prenderlo prima che ci si fiondasse il Manchester United e che ti poteva far quadrare tutta una serie di situazioni. Il mercato di agosto è stato sontuoso, il mercato di gennaio è stato deficitario. Ma non ne voglio parlare più, solo un’occasione sprecata, ma non tocca l’impianto valido della squadra di Conte.

Io adesso voglio vedere solo la squadra uscire da Como con tre punti. Sono pronto a firmare per una partita fotocopia come quella di Empoli dove abbiamo assistito al peggior Napoli della stagione. Mi sono iscritto al partito risultatista? No, è la ragion di stato che prevale adesso, a 13 partite dalla fine. Fuori i secondi, bisogna colpire e scappare come ci ha insegnato il grande Mohammed Ali".