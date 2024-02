Chiariello contro Zielinski: "Rispetti la maglia! Era necessario fare già le visite? Taremi non le ha fatte"

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, oltre alla situazione Osimhen ha parlato anche di Piotr Zielinski

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, oltre alla situazione Osimhen ha parlato anche di Piotr Zielinski che ha già fatto le visite mediche con l'Inter per poter firmare il contratto: "Zielinski va a fare le visite mediche per l'Inter. Il grande eroe che aveva rifiutato l'Arabia per amore di Napoli. No, semplicemente non voleva andare in Arabia. Poi amerà anche Napoli, gli piacerà, ma non vuole proseguire anche se inizialmente faceva intendere questo.

O il suo agente gli ha fatto cambiare idea. Era necessario fare già le visite mediche? Taremi (altro parametro zero preso dall'Inter, ndr) non le ha fatte ancora! E' una mancanza di rispetto verso la maglia che ha onorato finora e che dovrebbe onorare di più ed invece accade questo. Mazzarri poi non è il timoniere serio, perché è inadeguato".