Chiariello sui fondi: "Vengono per risparmiare e tagliare costi. Vittoria non è l'obiettivo"

vedi letture

Nel suo consueto editoriale per Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello ha dichiarato: "Oggi c’è un fondo di Zazzaroni molto esplicativo su quello che vuole dire fondo: l’Inter non riesce a comprare Jones dal Liverpool perché il Liverpool chiede 30 milioni e il fondo più di 20 non vuole spendere. Palestra, il giovane talento richiesto dall’Atalanta per sostituire Dumfries passato al Real Madrid, per 20 milioni ne costa 53, ma il fondo oltre 40 non vuole spendere.

I fondi non vengono per investire e alzare il livello di competitività: vengono per risparmiare, per tagliare i costi, per risanare, per fare mark-up. Il risultato sportivo è un’eventualità, non è l’obiettivo. Se all’Inter hanno vinto con tre proprietà diverse è perché non hanno toccato un gruppo dirigente italiano che lotta per tenere la barra dritta.

Si dice che l’Inter non possa spendere 30 milioni per Jones, non possa spendere 50 milioni per Barella. Florentino Pérez si siede sul trono del Real Madrid, paga senza colpo ferire una clausola per liberare Mourinho, si porta a casa Konaté e Dumfries, due dei migliori interpreti dei ruoli difensivi, ed è pronto a piazzare un colpo da 150 milioni.

Nel frattempo il club fattura un miliardo di euro, con uno stadio rifatto, con la collaborazione della città metropolitana di Madrid, e vola verso altri successi. È l’Inter che non può competere".