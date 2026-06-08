Chiariello: "Mercato più noioso sarà, meglio sarà. Il Napoli è e sarà forte"

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Chiarello analizza la rosa del Napoli: uscite, ritorni dai prestiti, possibili nuovi acquisti con le scelte di Allegri.

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto "Punto Chiaro" ai microfoni di Radio CRC: "Io mi diverto perché ogni giorno di più, quando apro i giornali e faccio la mia rassegna stampa, sento dire: 'No, questo non parte', 'Questo Allegri lo recupera', 'Questo non va via'. Benissimo. E allora mi chiedo se la rosa del Napoli avrà una deroga speciale da parte della FIGC e della UEFA per presentare una lista di 35 giocatori.

Andiamo per gradi. I portieri sono Milinkovic-Savic e Meret, in scadenza nel 2027, quindi è da capire se gli allungano il contratto o se va via. Dipende anche dalle garanzie che gli darà il nuovo allenatore, perché non è detto che la pensi come il predecessore, che era innamorato di Milinkovic-Savic. Innamoramento del tutto personale, ripeto. E Contini, ormai, votato alla causa azzurra. Se arriva il portiere ceco del PSV Eindhoven, tra Milinkovic e Meret, a Napoli si dice 'si fa la cartella', cioè si fa il viaggio e se ne va. E Milinkovic-Savic, dovesse essere Meret il prescelto a giocarsi il posto, gli devono allungare il contratto e chi lo compra ha oltre 20 milioni di euro. È probabile che il designato possa essere il portiere friulano, da tanti anni a Napoli, però è molto probabile che restino questi tre portieri e che sia solo una suggestione quella del portiere ceco.

Veniamo alla difesa. Noi abbiamo in organico ben cinque terzini, non quattro, cinque, anzi sei, perché rientra anche Zanoli, reduce da un lungo infortunio. Posto che Zanoli si debba fare di nuovo un altro viaggio da qualche altra parte, ed è un peccato perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto tanto, rimaniamo con uno sbilanciamento a sinistra esagerato, perché non ha senso continuare con Spinazzola, Gutierrez e Olivera. Uno dei tre va ceduto, poiché Spinazzola ha rinnovato ed è giusto che sia così. Gutierrez è l'investimento fatto tra i pochi che ha dato dei discreti risultati nella passata stagione. Olivera dovrebbe essere sacrificato, come deve essere sacrificato assolutamente Mazzocchi, trentenne, che pur di non farlo giocare Conte se le è inventate tutte, perché non lo riteneva all'altezza del titolare Di Lorenzo-Politano, sia nelle varie interpretazioni del ruolo di esterno destro sia di terzino destro. Quindi vanno via uno dei due portieri titolari, se arriva il ceco, Olivera e Mazzocchi. Arriva un terzino destro: il solito Juanlu, il solito Khalaili, il solito Dodô. Sono i tre nomi più gettonati. Vedremo, vedremo. Ma sicuramente c'è un'uscita e un'entrata tra i portieri, probabile o possibile, molto probabile. C'è un'uscita e un'entrata tra i terzini: Olivera il candidato, con Mazzocchi, ad uscire e un terzino destro ad entrare. Guardate i posti in lista, cioè in questo modo si libera un posto in lista, perché Mazzocchi e Olivera occupano la lista degli over. Tra i centrali c'è un problema. Posto che vengano confermati i deludenti Beukema e Buongiorno, che ha fatto una pessima stagione, e l'eterno grande capo della difesa Rrahmani, che ha avuto il rinnovo di contratto, ad affiancarli non ci sarà Juan Jesus, andato in scadenza. E lì o rientra Rafa Marin, che è un over e occupa un posto nella lista degli over, oppure si prende uno nuovo, che potrebbe essere Ghilà, che non è un mancino, però come non lo era Rafa Marin. Per cui i mancini rimangono pochi, uno solo, però un destro si adatta a sinistra tranquillamente. Più difficile il contrario, sul centrosinistra, specie se giochi con la difesa a quattro. A quel punto chi ha più chance di rimanere è Marianucci come quinto centrale, perché Marianucci è un 2004 e quindi ancora un under. Ma se arrivasse Ghilà per Rafa Marin non ci sarebbe posto. Quindi un'uscita e un'entrata possibile. Tre portieri, due uscite e un'entrata sicure tra i terzini, un'uscita, Juan Jesus, e un'entrata sicura tra i centrali più un ritorno, a meno che non ritornino in due e allora non entra nessuno da altri club. Sono stato chiaro? Se rientrano Rafa Marin e Marianucci non c'è spazio per Ghilà o chiunque altro.

A centrocampo situazione ancora più complessa. Lobotka resta, ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro valida per l'estero, ma è il perno su cui vuole edificare il suo edificio Allegri. Con lui Gilmour, che dovrà avere più minutaggio. Io lo ripeto: è un buon giocatore, ma non è un giocatore che mi fa impazzire. Piango lacrime amare per aver mollato Gaetano, che secondo me come regista centrale è tra i migliori talenti del nostro campionato insieme a Fagioli. Però affidabile Gilmour, surrogato di Lobotka, l'intoccabile McTominay e poi centrocampo a due o a tre? Eh, da capire. Se fosse a tre, attualmente avremmo De Bruyne, Anguissa e siamo a cinque, perché Lobotka, Gilmour e McTominay non si dovrebbero toccare. Restano De Bruyne e Anguissa, tutti e due col punto interrogativo, perché oggi leggo che Anguissa potrebbe restare, piace molto ad Allegri. Ma un contratto che scade nel 2027, rimarrà? E se rimane Anguissa non arriva Rabiot. Non arriva. Se rimane De Bruyne non arriva Rabiot. La verità è che il Napoli aveva anche Elmas, che non resta. Quindi a centrocampo bisogna prenderne due, ma uno dei due potrebbe essere Asa, che rientra dal prestito alla Carrarese dove ha fatto benissimo. E quindi il Napoli, liberandosi di De Bruyne e di Anguissa, potrebbe fare l'accoppiata Rabiot e aggiungere Hasa, perché avrebbe un centrocampo così composto: McTominay, Rabiot, Hasa, Gilmour, Lobotka e magari il sesto uomo può diventare l'acquisto importante, cioè Atta dell'Udinese. Voi fareste uscire Anguissa e De Bruyne per Rabiot e Atta? Io sì.

In attacco c'è un'abbondanza di sottopunte ed esterni enorme. Politano ritrasferito nei ruoli di attacco. Vergara che può giocare sia centrale che sul centrodestra. Neres che può giocare a destra come a sinistra. Noah Lang che rientra. E c'è pure Giovane, che qualcuno dice possa fare il vice-Højlund. Secondo me no, ma si dice. Ma Lucca? Lucca magari rientra, piace tanto fare il vice-Højlund. E qualcun altro dice: 'Ma chissà che Lukaku non torni in forma e si possa giocare con due punte. Magari con Allegri gioca in coppia con Hojlund e così buttiamo gli esterni'. Una confusione incredibile. Una confusione incredibile. Il Napoli ha in organico in questo momento Politano, Vergara, Neres, Alisson riscattato, Lang rientrante, più Hojlund riscattato, Lucca rientrante e Lukaku, che ancora ha un anno di contratto, più Giovane. Troppi. E non vi sto parlando di Ngonge, Ambrosino, Cheddira e Lindstrom. Così come non vi sto parlando di Cajuste, un altro centrocampista che rientra alla base, come Iaccarino, altro centrocampista che rientra e che ha fatto benissimo ad Arezzo. Benissimo ad Arezzo, classe 2003 pure lui. Per non parlare di Zerbin, altro esterno che rientra, che dovrà anche lui ripartire. Guardate quanti ce ne sono e quanti ce ne sono in organico. Sembrerebbe quasi che, tolto il terzino destro, il Napoli potrebbe non prendere nessuno e comunque ha 28 uomini in rosa.

Vogliamo fare un'ipotesi senza acquisti? Senza acquisti, prendendo solo un terzino destro. Va, facciamo il terzino destro. I portieri ce li abbiamo: Milinkovic, Meret e Contini. Di Lorenzo più terzino nuovo. Olivera, Spinazzola e Gutierrez confermati. In difesa Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Rafa Marin e Marianucci, di cui uno è under, e ce li abbiamo. A centrocampo Lobotka, Gilmour, McTominay, Anguissa, De Bruyne e Asa che torna, e Iaccarino che torna, e ce li abbiamo. E in attacco Neres, Vergara, Politano, Giovane, Alisson, Lang, Lucca, Hojlund e Lukaku. De Laurentiis dice: 'Ma io, dopo aver speso 44 milioni più 16, 60 milioni di riscatti tra Højlund e Alisson, e spendo una ventina di milioni per il terzino destro, ma sapete che c'è di nuovo? Al massimo faccio un altro acquisto. Magari mi arriva Rabiot a pochi spiccioli, con uno stipendio accettabile, e ho chiuso il registro'. E se stanno tutti bene, gli volete dare torto che questa squadra non sia all'altezza, anche se un po' anziana? Qualcuno dovrà uscire, ovviamente. Ma una formazione Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola, McTominay, Lobotka, Rabiot, Neres, Alisson e Hojlund vi sembra una squadra che non lotta per il titolo? A me pare proprio che ci sia molto poco da fare. E se il Napoli non fa sciocchezze e fa un'ipotesi di mercato parecchio conservativa, sarà un'estate noiosa, ma dopo sarà un autunno e un inverno scoppiettanti, perché il Napoli forte era, forte resta e forte sarà. E Manna dovrà lavorare molto sulle uscite dei ritorni più che sulle entrate. Perché io ribadisco: se Allegri si porta dietro in dote Rabiot, metti una ciliegina sulla torta che può essere Gila, che è un gran difensore, e il Napoli è completo. Il terzino destro l'abbiamo dato per scontato. Quindi preparatevi a un calciomercato, al di là di tutto quello che sentirete, noioso. Più noioso sarà, meglio sarà, perché a volte conservare è più rivoluzionario che cambiare".