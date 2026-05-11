Fiorello: "Calcio? L'ho mollato, è noioso. Nel tennis ci sono 15 gol ogni tre minuti"

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Presenza fissa agli Internazionali di Tennis di Roma, Fiorello ha raccontato a La Repubblica il suo crescente entusiasmo per il tennis

Presenza fissa agli Internazionali di Tennis di Roma, Fiorello ha raccontato a La Repubblica il suo crescente entusiasmo per il tennis, sport che negli ultimi anni sta conquistando sempre più spazio nel cuore degli italiani.

Lo showman ha ammesso di essersi progressivamente allontanato dal calcio: “Personalmente, il calcio un po’ l’ho mollato, il più delle volte ti annoi. Il tennis, invece: ci sono quindici gol ogni tre minuti”.

Fiorello ha poi esaltato anche il talento di Lorenzo Musetti, soffermandosi su alcuni colpi visti durante il torneo romano: “Musetti nel finale ha fatto due rovesci pazzeschi che erano meglio di una rovesciata o un colpo di tacco. E poi, l’atmosfera del Foro Italico è straordinaria. Ci vediamo qui per la prossima partita"