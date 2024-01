Chiariello sulle polemiche nel derby: "Demme mica può tagliarsi il braccio?"

A Canale 21, è intervenuto Umberto Chiariello con il suo editoriale, esprimendosi sugli episodi arbitrali nella vittoria del Napoli contro la Salernitana

Agli amici di Salerno voglio dire una cosa: la Salernitana è una squadra viva, ma appellarsi agli errori arbitrali è una sciocchezza. La cosa da fare è rinforzarsi rimediando agli errori del mercato estivo

"La stampa nazionale ha detto cose che a Salerno non piacciono, ma sono vere. È fuorviante prendere il frame del braccio di Demme: il tedesco salta da solo, non ostacola Tchaouna, lui salta da solo. Mica può tagliarsi il braccio. Dovete prendervela con i vostri calciatori per il gol subito. Poi il rigore: sono episodi che vengono giudicati così per tutti. Che poi non piaccia che nel calcio moderno vengono giudicati fallosi episodi tali è un altro discorso, ma questo vale per tutti".