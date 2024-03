Chiariello sullo stadio: "ADL non scherza, Manfredi rischia gli resti sullo stomaco come a Milano"

Umberto Chiariello ha parlato anche della vicenda stadio con il botta e risposta tra De Laurentiis e Manfredi che infiamma il dibattito.

Non ascoltate le parole di Manfredi e De Laurentiis, sono posizioni di un campo di battaglia fatte ad arte per guadagnare tempo per vincere. E’ lunga, non prendete posizione, aspettate di capire. Il sindaco rischia di fare la fine di Sala a Milano, prima fa la bella donna corteggiata, poi quando si sente abbandonato gli rimane il crisuommolo sullo stomaco. Ovviamente fa ostracismo e sparge pessimismo, le cose non stanno come dice Mandredi. Manfredi nun ce prova! Stai facendo la fine di Sala, hai paura che rimane sui denti lo stadio, a te e a tutto il consiglio comunale. E pensate alla maglia 23, ma pensate a fare i politici! Vedremo poi se Bagnoli sarà un’opzione o l’ennesima boutade di un presidente pirotecnico ed effervescente. Intanto in campo il Napoli la battaglia non la sta vincendo, ma la battaglia per lo stadio e il centro sportivo è ancora lunga. Mi sento di dire solo una cosa, ho l’impressione che De Laurentiis non scherzi”.