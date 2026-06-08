Cilli: "Milan senza logica! E Rabiot aspetta il Napoli che sarà allenato da Allegri"

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Cilli esalta Napoli e Inter, critica il Milan e promuove Tedesco al Bologna.

Luca Cilli, giornalista ed esperto di mercato, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato della gestione del Milan: "Inter e Napoli confermano anche nei primi giorni di giugno di essere avanti rispetto a tutte le altre, e anche di parecchio, non solo in campo ma pure nella programmazione. Senza alcuna logica il Milan. Anche volendo sforzarsi di trovare un qualcosa di positivo la missione è impossibile. Il campionato è finito da un po’, il fallimento sportivo certificato e non c’è traccia di una minima idea per rilanciarsi dopo un’annata a dir poco imbarazzante. Nomi, fantasie, stranieri a raffica, direttori tecnici, allenatori tra i più svariati. Tutto senza un minimo filo logico.

E nel frattempo i giocatori parlano: Leao vuole andare via, Rabiot aspetta il Napoli che sarà allenato da Allegri, Maignan valuta alternative, gli altri si guardano intorno. Il clima, purtroppo per il Milan, è questo. A Bologna invece c’è tanta curiosità nel vedere Domenico Tedesco. Bella chiamata quella del club che ha deciso di rompere gli schemi e puntare sul nuovo che avanza. Almeno in Italia, perché Tedesco prima di arrivare in A ha dovuto girare il Mondo. Non era una prima scelta, al primo posto c’era Grosso che è con merito il nuovo allenatore della Fiorentina, però uno degli allenatori che Sartori aveva seguito con grande attenzione".