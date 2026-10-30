Rizzetta fissa una deadline per l'acquisto del Napoli: "Non andremo molto oltre inizio 2027"

Matt Rizzetta fissa le tempistiche per l'operazione Napoli: priorità all'accordo con De Laurentiis, ma UGP è pronta a scegliere una strada alternativa.

Matt Rizzetta fissa una scadenza per il tentativo di acquisizione del Napoli. Il fondatore di Underdog Global Partners conferma la volontà di portare a termine l'operazione per il club azzurro, considerato fondamentale per realizzare il progetto di una grande piattaforma multisportiva in città. Allo stesso tempo, però, UGP non intende attendere indefinitamente: se non dovessero maturare le condizioni per raggiungere un'intesa con l'attuale proprietà, il gruppo è pronto a sviluppare un progetto calcistico alternativo.

Rizzetta: "L'SSC Napoli resta l'asset più importante"

Intervistato da Sportico e interrogato proprio sulle tempistiche dell'operazione, Rizzetta ha spiegato: "Abbiamo una tempistica indicativa e non credo che andremo molto oltre l'inizio del prossimo anno prima di prendere una decisione definitiva. L'SSC Napoli resta naturalmente l'asset più importante e siamo determinati a concludere un accordo. Se non dovesse accadere, avremo comunque un'alternativa perfettamente percorribile". Poco prima Rizzetta aveva chiarito ulteriormente le intenzioni di UGP: "Per realizzare correttamente la nostra visione multisportiva a Napoli, abbiamo bisogno del calcio. L'SSC Napoli è chiaramente la scelta più logica, ma ci sono ancora diversi passaggi importanti da completare affinché l'operazione possa concretizzarsi. Siamo determinati a portarla a termine e sono fiducioso che ci riusciremo. Se non dovesse accadere, però, abbiamo un'alternativa assolutamente valida. Non la definirei nemmeno un piano B, perché ogni mattina mi sveglio pensando che, in realtà, potrebbe rivelarsi persino migliore del piano A".