Napoli o derby? Rizzetta svela il piano B: “Aspetto, ma conoscete l’Internaples? Ho acquisito i diritti…”

Rizzetta punta all'acquisto del Napoli, ma prepara l'alternativa: recuperare un marchio storico e costruire dal basso una seconda realtà calcistica cittadina.

Matt Rizzetta vuole acquistare il Napoli, ma ha già preparato una strada alternativa qualora non dovesse arrivare l'accordo con la famiglia De Laurentiis. Il fondatore di Underdog Global Partners immagina la costruzione dal basso di una seconda realtà calcistica cittadina, seguendo esempi di crescita come Como e Union Berlino. Un progetto che potrebbe addirittura portare, un giorno, alla nascita di un derby di Napoli.

Rizzetta: "Abbiamo acquisito i diritti, magari un giorno regaleremo alla città un derby"

Nell'intervista concessa a Sportico, Rizzetta ha spiegato: "Se non dovesse accadere, però, abbiamo un'alternativa assolutamente valida. Non la definirei nemmeno un piano B, perché ogni mattina mi sveglio pensando che, in realtà, potrebbe rivelarsi persino migliore del piano A. Si tratterebbe di sviluppare un progetto calcistico con una modalità diversa, secondo una nostra visione. Penso a un modello simile a quello del Como o dell'Union Berlino". Poi Rizzetta entra nei dettagli della possibile alternativa: "In passato esistevano altre realtà calcistiche cittadine che precedevano l'attuale SSC Napoli, come il Naples Football and Cricket Club e l'Internapoli. Queste realtà si unirono successivamente e nel 1905 nacque una società che rappresenta una parte importante della storia calcistica della città. Il nostro gruppo UGP ha acquisito i diritti di proprietà intellettuale di quel club, che ha cessato di esistere dopo la fondazione dell'SSC Napoli nel 1926". L'idea sarebbe quindi quella di recuperare quel patrimonio storico: "Se dovessimo intraprendere una strategia alternativa, vorremmo recuperare alcuni elementi di quella storia e riportare in vita un marchio storico, con un progetto radicato nel territorio e costruito dal basso. Con tutto il rispetto per la famiglia De Laurentiis, che ha svolto un lavoro straordinario, ci sono alcuni aspetti sui quali riteniamo che si potrebbe investire maggiormente: il settore giovanile, le infrastrutture, l'innovazione e il rapporto con la comunità". Infine, lo scenario più suggestivo: "Sono tutti elementi che vorremmo sviluppare partendo dalle fondamenta, facendo crescere la squadra e, magari un giorno, regalando alla città uno straordinario derby. Napoli è una delle poche grandi città al mondo che attualmente non ne ha uno, perché esiste una sola squadra".