L'ex Colonnese: "Forse è finito un ciclo! Servono acquisti, Champions difficile”

Francesco Colonnese analizza la crisi del Napoli, il futuro della rosa e i meriti di Gattuso.

Il doppio ex Francesco Colonnese, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha commentato il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio, soffermandosi sulla situazione degli azzurri e sull'ottimo rendimento della formazione allenata da Gennaro Gattuso. Secondo Colonnese, il risultato ottenuto al Maradona conferma la solidità dei biancocelesti, capaci di affrontare alla pari una squadra reduce da un periodo complicato. “La Lazio ha fatto un ottimo risultato, ha fatto una partita seria contro un Napoli che arrivava da brutte prestazioni. Non era facile, è stata brava a giocarsela alla pari ed è venuto fuori un ottimo risultato”.

Il Napoli come lo vede? Sta finendo un ciclo?

“Arrivare nelle prime quattro non sarà semplice, il distacco è già importante. Al Napoli ci sono giocatori che non riescono ad essere decisivi. Forse siamo alla fine di un ciclo, magari i calciatori che ha in rosa hanno bisogno di nuovi stimoli. Ci sta, possono esserci cali di concentrazione, il Napoli ha problemi in difesa e in attacco, secondo me dovrebbe comprare qualcosa in quei due reparti”.

La sorprende di più Gattuso o il gruppo di giocatori della Lazio?

“I meriti vanno dati agli allenatori. Spesso vengono additati come colpevoli, quindi oggi mi sento di dire che la vittoria più importante di questa Lazio è di Gattuso. Lui è riuscito a farsi capire dalla squadra e a far capire il suo credo calcistico, sta facendo la stagione più bella della sua carriera da allenatore ed è il giusto coronamento dopo le difficoltà avute in Nazionale. Sono contento per lui, è la dimostrazione che dopo i periodi di sofferenza arrivano anche quelli di gioia. Non bisogna abbattersi, ha rivitalizzato giocatori che non sembravano all'altezza ed il merito è tutto suo. Non scordiamoci che mancano anche dei titolari dello scorso anno, mancavano Romagnoli, Zaccagni, Rovella, Guendouzi… Complimenti a Gattuso quindi. Ho la sensazione che se dopo il primo tempo non avesse perso Sutalo e Tavares avrebbe fatto anche qualcosa di più”.

Si aspettava questo rendimento da Frattesi?

“Finalmente sta dimostrando la sua qualità, è tornato quel giocatore che fa la differenza. Non me lo aspettavo, poteva aver perso fiducia e invece è stato bravissimo, è un centrocampista completo, in questo momento la miglior mezzala che c'è in Italia”.

Quali devono essere gli obiettivi della Lazio?

“Deve giocare per i primi 4 posti, delle big gli è rimasta solo la Roma e l'Inter. Ora la Lazio si sta rendendo conto di potersela giocare con tutti”.