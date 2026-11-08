Sosa furioso: “Allegri imbarazzante, va esonerato! Avete ascoltato cos’ha detto?”

Roberto Pampa Sosa attacca Allegri dopo Napoli-Lazio: critiche ai cambi, a Lucca e alla gestione azzurra.

Roberto “Pampa” Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A commentando duramente le dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio. L'argentino ha contestato la lettura della partita fornita dal tecnico azzurro, criticando soprattutto il primo tempo della squadra e la gestione delle sostituzioni. Secondo Sosa, il Napoli non avrebbe mostrato la necessaria determinazione per cercare la vittoria: “Dire che è stata una partita bella e divertente, dice Allegri, ma dove? Il primo tempo non è esistito! Non l'ha provata a vincere con i cambi ruolo per ruolo. Difende poi Lucca, insostenibile, non stoppa un pallone. Allegri è imbarazzante”.

Pampa Sosa contro Allegri: “È il primo problema del Napoli”

L'ex centravanti ha poi ironizzato sulle parole dell'allenatore riguardo alla partecipazione del Napoli alle competizioni stagionali, soffermandosi in particolare sulla Coppa Italia. Sosa ha infine chiamato in causa anche il presidente Aurelio De Laurentiis, individuando proprio nella guida tecnica il principale problema da affrontare per rilanciare la squadra: “Siamo dentro la Coppa Italia, ho i brividi, non è neanche iniziata! Ho i brividi addosso! E lo chiamano vincente! ADL consapevole dei problemi? Allegri è il primo problema”.