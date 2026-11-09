Giuliani: "Solo un brodino! Paura e confusione, ha senso andare avanti così?”

Fulvio Giuliani critica il Napoli dopo il pareggio con la Lazio e solleva dubbi sulla ripartenza.

Il giornalista Fulvio Giuliani, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, ha espresso forti perplessità sulla prestazione del Napoli nel pareggio per 1-1 contro la Lazio. Nonostante la reazione degli azzurri nella ripresa, Giuliani non considera il risultato un vero segnale di svolta, sottolineando come la squadra abbia mostrato soltanto per una breve fase della partita la determinazione necessaria per mettere in difficoltà gli avversari. “Un brodino, suvvia. Secondo tempo decoroso, con 20 minuti di voglia e rabbia. Per il resto, paura, confusione, inconcludenza”.

Giuliani: “Se si doveva ripartire da qui, la strada è una maratona con pendenze da Mortirolo”

Il giornalista ha poi utilizzato una metafora ciclistica per descrivere le difficoltà che attendono la formazione di Massimiliano Allegri, lasciando intendere che il percorso per uscire dalla crisi sia ancora estremamente lungo e complicato. Una valutazione accompagnata da un interrogativo sulla scelta di proseguire lungo la strada attuale, nonostante i problemi emersi anche contro la Lazio. “Se si doveva ripartire da qui, diciamo che la strada è una maratona con pendenze da Mortirolo. Ha senso andare avanti così?”.