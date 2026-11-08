Lazio, Lazzari: "Per il Napoli era l'ultima spiaggia! Gattuso ci ha ridato gioia"

Lazzari commenta Napoli-Lazio 1-1, esalta il lavoro di Gattuso e sottolinea le difficoltà degli azzurri.

Al termine del pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio, il difensore biancoceleste Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per commentare la prestazione della squadra di Gennaro Gattuso. Il calciatore ha sottolineato l'importanza del punto conquistato al Maradona, evidenziando come gli azzurri di Massimiliano Allegri affrontassero una partita particolarmente delicata per il proprio futuro. “Questo punto ce lo prendiamo volentieri, è importantissimo perché abbiamo disputato un primo tempo importante e potevamo fare qualche gol in più. Nel secondo tempo il Napoli è cresciuto, sapevamo che venivamo in un campo difficile, sapevamo che per loro era l'ultima spiaggia, quindi ce lo prendiamo volentieri”.

Lazzari esalta Gattuso: “Ci ha ridato gioia e adrenalina, giochiamo un calcio completamente diverso”

Lazzari ha poi elogiato il lavoro svolto dall'allenatore biancoceleste, protagonista di un avvio di stagione superiore alle aspettative. “Abbiamo fatto un inizio di stagione incredibile, nessuno se lo aspettava e sin dal primo giorno il mister ci ha dato tante idee. Siamo cresciuti molto, è una gioia andare tutti i giorni a Formello ad allenarci. Dobbiamo seguire il mister e continuare così. Il mister ha ridato gioia, adrenalina e un calcio completamente diverso rispetto allo scorso anno. Il gruppo lo ha seguito sin da subito, dopo 11 partite la risposta la squadra l'ha data e ora continuiamo così”.

Infine, il difensore è tornato sull'andamento della sfida del Maradona, ribadendo la soddisfazione per il risultato ottenuto nonostante le occasioni costruite nella prima frazione. “Penso che abbiamo approcciato alla partita in maniera meravigliosa, abbiamo fatto un grande primo tempo con diverse occasioni da gol e siamo riusciti a sbloccarla. Nel secondo tempo loro sono cresciuti, verso la metà della ripresa ci siamo equilibrati e a 10 minuti dalla fine volevamo tornare a casa con una vittoria, ma venire a Napoli e sapere che per loro era l'ultima spiaggia, è un punto preziosissimo”.