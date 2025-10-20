Compagnoni: "Lucca non l'ha presa mai. Ha quella fisicità e si fa sempre anticipare!"

Il giornalista Maurizio Compagnoni è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "I segnali derivanti dalla sconfitta di Torino producono qualche preoccupazione perché più che altro ho visto una squadra lenta, involuta e che ha giocato troppo in punta di piedi. In effetti dalle seconde linee non sono arrivate risposte incoraggianti. Lucca non l’ha presa mai, forse è stato anche servito male ma ciò che non è piaciuto è che, vista la fisicità, ci si aspetta da lui una maggiore capacità di difendere la palla, invece si fa sempre anticipare. Ha faticato moltissimo in protezione, subendo troppo gli interventi dei difensori granata.

Neres non era in giornata e Lang è partito dalla panchina. Era lecito attendersi molto di più, e invece ci sono giocatori in difficoltà, su tutti proprio Lucca. Gilmour, paradossalmente, ha fatto una buona partita, macchiata soltanto da un errore gravissimo sul gol di Simeone. Senza quella svista, sarebbe stato uno dei migliori di tutta la gara. Il Napoli andrà giudicato quando al completo con Hojlund e McTominay. Contro l’Inter, vedremo una formazione probabilmente diversa. Il Napoli di Torino ha deluso: speriamo sia un solo passaggio al vuoto. Non è girata neanche bene, perché il pareggio è stato annullato per fuorigioco per una questione di centimetri. Trovo esagerate le critiche a Conte, ci sta invece qualche perplessità, però il Napoli resta secondo dopo sette giornate. Certo, l’avvio non è stato straordinario ma è buono, anche se mi aspettavo qualcosa di più sul piano delle prestazioni”.