Comuzzo, l'ex compagno: "Bravo in marcatura e di testa, non disdegna di impostare"

vedi letture

Il difensore del Sorrento, in prestito dalla Fiorentina, Christian Biagetti ha raccontato a Kiss Kiss Napoli del suo incontro con Pietro Comuzzo quando erano insieme nella Primavera della viola. Da suo ex capitano ci ha descritto le sue qualità ed il suo potenziale, ma gli abbiamo chiesto anche di Buongiorno e della sua nuova esperienza al Sorrento. Ecco le sue dichiarazioni.

Hai giocato nella Primavera della Fiorentina insieme a Pietro Comuzzo, che ricordi hai di lui?

“Comuzzo è un calciatore completo. Ci siamo conosciuti in Primavera alla Fiorentina perché lui è un anno più piccolo di me, quindi ci siamo ritrovati alla fine del percorso. Già all’epoca si intravedeva che si era davanti ad un ottimo calciatore. Pietro è un ragazzo d’oro sia dentro che fuori dal campo, è un grande professionista. Lui è forte fisicamente, gioca molto sulla marcatura e sull’aggressività, ma è anche bravo di testa e non disdegna di impostare con i piedi. Diciamo che è davvero un profilo completo, prototipo di un calciatore moderno. Non saprei associarlo ad un calciatore in particolare, ma sicuramente è un calciatore forte che punta sull’aggressività e sulle sue qualità ed ha un’ottima carriera davanti”.

Buongiorno è un pilastro del Napoli, da difensore che idea ti sei fatto del centrale azzurro e secondo te può diventare uno dei più forti in Italia ed imporsi anche in Europa?

“Buongiorno è un ottimo calciatore, ha fatto un percorso importante. Punta molto sul fisico ed ha già esperienza. Attualmente si è imposto in Serie A ed in futuro potrà continuare a cresce e fare bene come fatto fin qui”.

Qual è il tuo idolo?

“Sicuramente Sergio Ramos, è stato uno dei più forti difensori della storia del calcio, sia fisicamente che tecnicamente”.

Sei arrivato da poco al Sorrento in prestito dalla Fiorentina, come stai vivendo questi primi giorni della tua avventura campana?

“Beh arrivando dalla Fiorentina al centro e dal prestito alla Pro Vercelli al Nord direi che mi sono subito accorto di quanto da queste parti si viva in maniera molto più forte l’amore per il calcio. Al Sorrento mi sto trovando bene, col gruppo, col mister e con la società quindi spero di poter fare bene”.