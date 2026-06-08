L'ex Romano promuove Allegri: "Ha personalità e sa gestire gruppi importanti"

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L'ex azzurro Francesco Romano promuove Allegri e il centrocampo del Napoli: “McTominay è un top europeo”.

Francesco Romano, ex centrocampista del Napoli di Maradona, ha rilasciato un'intervista a Repubblica: “Spazio per me nei 100 anni di storia del Napoli? Ne sono orgoglioso. Ho origini napoletane di Saviano e quindi vale doppio. Sono felice di aver ricevuto questo riconoscimento a Pompei. Faccio parte anche della Napoli Legends. È stato un periodo incredibile".

Su Allegri

"A me Allegri piace come allenatore. Lo conosco personalmente. È un tecnico di personalità e sa gestire gruppi importanti. Quello del Napoli lo è, ci sono giocatori forti".

Sul mercato del Napoli

"Vedremo cosa accadrà dal mercato. Credo che il centrocampo sia un reparto fortissimo, frenato nel campionato appena concluso soltanto dai problemi fisici. Ci sono giocatori che si completano, le soluzioni tattiche sono tante e garantiscono sempre un certo equilibrio. Nel mio ruolo gioca Lobotka, siamo diversi ovviamente, ma è fortissimo nella gestione della manovra. Mi piace molto anche Gilmour. Di sicuro come numeri e qualità realizzative posso dire che McTominay è un top europeo".

Sull'arrivo al Napoli

"L'arrivo al Napoli dalla Triestina? Venivo comunque da quattro anni di Milan e avevo una piccola storia alle spalle. Scelsi la Triestina a prescindere dalla categoria. La società mi prospettò un percorso e decisi in due minuti. Mi piaceva il progetto. Poi naturalmente mi chiamò il Napoli ed è cambiato tutto. Il club azzurro comunque ebbe coraggio a puntare su di me preferendomi a Barbas e Junior che erano in lizza per il centrocampo di quel Napoli. Ci vorrebbe lo stesso coraggio anche adesso per rilanciare il calcio italiano"